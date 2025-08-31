Per i concerti di Casa Rummo l'energia travolgente di Brunello Canessa In piazza Santa Sofia una serata divertente e partecipata

Un omaggio vibrante alla canzone napoletana, tra classici intramontabili ed esecuzioni coinvolgenti. Serata davvero speciale per i Concerti di Casa Rummo che portano sul palco di Benevento Città Spettacolo l'energia di Brunello Canessa e l’Orchestra del Mare.

Davanti al patrimonio Unesco del complesso di Santa Sofia la storia della Taverna Caprese tra aneddoti e note, per uno spettacolo praticamente made in Sannio.

Uno spettacolo nato nel Sannio

A confermarlo è Brunello Canessa, chitarrista, cantautore, arrangiatore, interprete e produttore. “Ho un passato di 'taverna caprese' lungo 51 anni. Ho cominciato a suonarci quando avevo 16 anni. E da loro ne ho seguito l'evoluzione musicale ed è in una chiacchierata con il presidente Cosimo Rummo che nasce l'idea di fondare un'orchestra capace di raccontare questo viaggio, dagli anni '70 ad oggi”.

Rummo: in campo per la cultura e tutto quello che nutre l'anima

In campo per la cultura e tutto quello che nutre l'anima spiega Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato dell’omonimo Pastificio, che ha promosso l'appuntamento. “L'obiettivo dell'azienda e della famiglia è offrire un momento di gioia con la musica e le storie di Brunello Canessa. Sosteniamo non solo i valori dei prodotti alimentari che produciamo ma anche la cultura e il benessere dell'anima. Crediamo che le aziende debbano impegnarsi anche per questo”.

Un concerto travolgente

E dunque nello spettacolo si sposano sapientemente brani classici della tradizionale napoletana fino alle canzoni scritte da gruppi e orchestre. Un concerto divertente ed accattivante, completamente suonato e cantato dal vivo, tutto da cantare e ballare. Sul palco con Brunello Canessa, chitarra e voce si sono esibiti Milena Setola, voce, Rossana Cuomo, voce, Andrea Caiazzo, tastiere, Ivan Cavaliere, basso, Giuseppe Mellone, chitarra, Francesco De Laurentiis, violino e Massimo Giovengo, batteria.