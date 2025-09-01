L'arte a Vico Noce: Iadonisi racconta il complesso di Santa Sofia Al via la collaborazione con Eccellenze sannite e guide turistiche Pietrelcina

Nuovo appuntamento dedicato all'arte e alla cultura a Vico Noce. Ad animare la piazzetta di Vico Noce nella serata di ieri, domenica 31 agosto, è stata la “lettura” del complesso di Santa Sofia, primo sito Unesco della città di Benevento, da parte del professor Antonio Iadonisi, storico d’arte e guida turistica professionista.

A fine incontro è stata annunciata la collaborazione tra Eccellenze Sannite® e l’associazione Guide Turistiche Pietrelcina Benevento Samnium, guidata dalla presidente Anna Maria Marrone, con la creazione di percorsi nei luoghi d’arte della provincia di Benevento e la visita guidata alle botteghe degli artisti sanniti riuniti sulla piattaforma web.

Nei giorni precedenti, invece, sempre Vico Noce aveva ospitato la serata dedicata alla fotografia d’autore, con la proiezione del cortometraggio fotografico realizzato da Maurizio Iazeolla e Lello Campanelli in occasione della mostra archeologica “Samnium und die Samniten“ di Monaco di Baviera ed il racconto della storia cittadina dell’ultimo secolo attraverso una raccolta di foto d’epoca, da parte dell’ideatore del gruppo ′Benevento c’era 2 volte’ Nello Pinto.

L’ultimo appuntamento in programma si terrà lunedì 1 settembre alle ore 18.30 presso l’Antum Hotel, sul tema “La cultura dell’accoglienza nella Città d’Arte”. A confrontarsi saranno l’imprenditore Flavian Basile e l’assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini. Prima dell’incontro sarà presentato ai giornalisti il progetto ″Antumarte: Identità & Meraviglie″: una iniziativa artistico- culturale.