Strepitoso Salemme: Teatro Romano gremito oltre ogni aspettativa Benevento Città Spettacolo chiude con un grande successo. All'artista il Premio Gregoretti

Benevento città spettacolo chiude con un successo strepitoso. Teatro Romano gremito, applausi a scena aperta e standing ovation per Vincenzo Salemme che ha conquistato il pubblico con la sua intelligente comicità.

Ogni promessa è debito, è la commedia scritta, diretta e interpretata dall'artista. Un lavoro che intreccia umorismo e temi profondi guardando ad una società che, ieri come oggi, si arrovella nella scelta tra dovere morale e bisogno individuale.

Il pubblico partecipa, si immedesima, si lascia conquistare e soprattutto riflette mentre ride di gusto ad ogni battuta cesellata con grande esperienza per una storia che solleva interrogativi sul rapporto tra fede e pragmatismo, sull’onestà personale e sul peso delle aspettative altrui.

La commedia conta su scene Roberto Crea, costumi Francesca Romana Scudiero, musiche Antonio Boccia. In scena con Salemme Nicola Acunzo, Domenico Aria, Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Oscarino Di Maio, Pina Giarmanà, Gennaro Guazzo, Antonio Guerriero, Geremia Longobardo, Rosa Miranda, Agostino Pannone e Fernanda Pinto.

A conclusione dello spettacolo l'assegnazione a Vincenzo Salemme del Premio Ugo Gregoretti.