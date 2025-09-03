Il sindaco Mastella ha incontrato i giovani artisti del collettivo SottoTraccia A Palazzo Mosti si è discusso della valorizzazione dei giovani talenti artistici locali

Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato stamane i giovani artisti del collettivo SottoTraccia Carlo Pedata, Antonio Spina, Piero Fallarino e Saverio Pepiciello.

Protagonisti di un festival multidisciplinare, con laboratori artistici, performance e talk, che con una propria autonomia organizzativa è stato inserito nella programmazione dell'edizione 2025 di Città Spettacolo, i giovani - si legge in una nota - hanno avuto un costruttivo colloquio con il sindaco Mastella durante il quale sono state esplorate le prospettive di una cooperazione ulteriore, in particolare sui versanti della street art, dell'arte murale e della valorizzazione dei giovani talenti artistici locali.

