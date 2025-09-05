Città Spettacolo Benevento, Lauro: "Edizione di altissimo livello" Così il consigliere comunale Enzo Lauro

"L'edizione di Città Spettacolo che si è chiusa domenica scorsa è stata tra le migliori cui abbiamo assistito. Uno straordinario mix tra teatro (sono stati eccezionali e particolarmente raffinati, ad esempio, spettacoli come Apologia di Socrate e Hotel Dante), cultura con la presentazione di molti libri di grande interesse e intellettuali che hanno trattato diversi, importanti temi e nomi di rilevanza nazionale: il pokerissimo d'assi Serena Rossi, Fiorella Mannoia, Luché, Stefano De Martino e Vincenzo Salemme è stato degno dei grandi festival nazionali". E' quanto afferma in una nota il consigliere comunale Enzo Lauro.

Valorizzare le bellezze cittadine

"In più sono state valorizzate le bellezze cittadine (come l'Hortus e il Teatro Romano) e piazza Cardinal Pacca ha vissuto momenti che resteranno impressi nella memoria: finalmente è diventata scenario di grandi eventi e al centro della città. Complimenti al sindaco Clemente Mastella, all'assessore alla Cultura Tartaglia Polcini e alla collega presidente della Commissione Cultura Mara Franzese, a tutta l'Amministrazione, al direttore artistico Renato Giordano e a tutta la squadra della Fondazione che lo ha sostenuto. E' stato un periodo magico per la Città", conclude Lauro.