Comicron: oltre 250 cortometraggi in concorso da tutto il mondo ?Sono ufficialmente chiuse le candidature all’undicesima edizione del Festival, a Pontelandolfo

Sono ufficialmente chiuse le candidature all’undicesima edizione del Comicron Film Festival, in programma a Pontelandolfo (BN) dal 19 al 21 settembre 2025. Anche quest’anno il Comicron conferma la sua vocazione internazionale: oltre 250 cortometraggi comici e ironici sono stati inviati da registi italiani e stranieri, pronti a contendersi il Premio di €1500 al miglior cortometraggio e i riconoscimenti per migliore sceneggiatura, migliore attore, migliore attrice e le menzioni speciali.

Fondato nel 2013 dal maestro Ugo Gregoretti, il Comicron Film Festival è divenuto negli anni un punto di riferimento per chi esplora nuove forme di linguaggio audiovisivo e promuove il cortometraggio come espressione artistica autonoma.

La cornice resta quella unica e suggestiva di Pontelandolfo, con la sua imponente torre medievale che farà da sfondo alle proiezioni e ai numerosi eventi in programma nelle tre serate del Festival.

Il concorso si articola in un’unica sezione competitiva aperta a cortometraggi di finzione, documentari, animazione e videoclip, purché caratterizzati da una componente comica, ironica o paradossale.

I corti finalisti saranno proiettati nelle due serate principali del Festival, mentre la cerimonia di premiazione è prevista per domenica 21 settembre.

La direzione artistica è affidata a Filippo Gregoretti, con Michele Langella (direttore organizzativo), Michele Princigalli (direttore concorso), Kelly Tai-Hsuan Huang (relazioni internazionali) e Amy Liang (coordinamento concorso).

La giuria 2025 sarà composta da Laszlo Barbo, Rosa Russo, Fabiana Sargentini e Filippo Gregoretti.

Il Festival è realizzato con la collaborazione dell’Associazione culturale “Sannio che legge” e con il supporto organizzativo della Pro Loco Pontelandolfo APS, che attuerà e coordinerà l’evento.

Il Sindaco di Pontelandolfo, Ovidio Valerio Testa, dichiara: «Il Comicron nasce da un’idea del maestro Ugo Gregoretti di creare un’inedita manifestazione dedicata esclusivamente ai cortometraggi comici. Un’esperienza capace di scoprire nuovi talenti e di promuovere circuiti alternativi, contribuendo a fare di Pontelandolfo un punto di riferimento per questa particolare forma d’arte».