Da Airola alla Polonia, la 20enne pianista Falzarano incanta Wroclaw La pianista sannita protagonista di una apprezzatissima performance nell'Est Europa

Venti anni, tanto talento ed un sogno che continua a prendere forma. Giorno dopo giorno, nota dopo nota. Giulia Falzarano, pianista sannita artisticamente cresciuta presso l'Accademia musicale “Mille e una Nota” di Airola, è stata protagonista nei giorni scorsi di una apprezzatissima performance nell'Est Europa. La medesima, in particolare, si è esibita, per la stagione concertistica “Belle Voci”, nella suggestiva aula leopoldina dell’Oratorium Marianum di Wroclaw – in lingua italiana Breslavia – terza città per demografia in Polonia. Ad essere eseguito il Secondo Concerto in fa minore insieme all’Orchestra della locale Università.

“Ringrazio infinitamente il Maestro Bartosz Zurakowski – così Giulia Falzarano - per questa splendida sorpresa: un premio speciale assegnatomi in seguito alla premiazione nella categoria “Orchestra” del Concorso pianistico internazionale Nino Rota di Brindisi, organizzato impeccabilmente dalla Professoressa Silvana Libardo”. Prima esperienza da orchestra all'estero per la talentuosa caudina che, all'età di cinque anni, era già stata capace di cogliere un primo successo in un Concorso internazionale per essere oggi iscritta al Conservatorio “Piccinini” di Bari, allieva del Maestro Pasquale Iannone. Dalla Polonia a Villa Bertelli di Forte dei Marmi – tre giorni e 1.456 chilometri di distanza – Giulia Falzarano ha chiuso la sua estate musicale con un nuovo concerto incastonato nel cartellone “Dal Barocco all'Impressionismo”. In attesa di nuovi, sempre più grandi appuntamenti.