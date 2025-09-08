L’arte oltre la vista: nuovo percorso inclusivo al Museo Arcos La presentazione giovedì 11 settembre

L’arte oltre la vista: la Provincia di Benevento e Sannio Europa lanciano un nuovo percorso tattile per ciechi e ipovedenti al Museo Arcos.

L'appuntamento sarà presentato giovedì 11 settembre, alle ore 11, al Museo Arcos.

Il progetto, che rappresenta un passo importante verso l’accessibilità culturale, è stato sviluppato grazie alla collaborazione tra il Centro Regionale Information Communication Technology (CeRICT), il consorzio di ricerca delle università campane, la startup innovativa MAIA Ingegneria srlse due PMI locali, Texi srl e Mantid srl, spin-off dell’Università del Sannio. L'iniziativa è stata realizzata in stretta sinergia con la Provincia di Benevento e Sannio Europa. Maia Ingegneria srls, con sede a Benevento, è stata finanziata nell’ambito del bando “Campania Startup 2023”, promosso dalla Regione Campania e cofinanziato dal PR Campania FESR 2021/2027, con l’obiettivo di sostenere la creazione e il consolidamento delle startupinnovative. Grazie a questa collaborazione, è nato anche il progetto ARTecIN: Tecnologie innovative di scansione 3D, riproduzione e sensing per rendere l'arte più accessibile e inclusiva. ARTecIN è stato selezionato nell’ambito del programma iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Soluzioni tecnologiche avanzate per superare le barriere sensoriali

L’obiettivo di entrambi i progetti è sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate per superare le barriere sensoriali, cognitive e comunicative, migliorando l’accessibilità al patrimonio culturale.

Grazie a tecnologie di scansione 3D ad altissima risoluzione, stampa 3D avanzata e sensori tattili intelligenti, quattro opere della sezione egizia del museo (Statua dell'imperatore Domiziano, Rilievo di Iside alata, Statua di Horus come falco, Rilievo ibrido di Isis Lactans) sono state riprodotte e trasformate in esperienze tattili e sonore, attivabili tramite audioguide multimediali. Il risultato è un percorso sensoriale innovativo e inclusivo, pensato per offrire a ogni visitatore un'interazione diretta e coinvolgente con l'arte.

Interverranno alla conferenza stampa: Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di Sannio Europa SCARL, Pietro Piscitelli, Presidente UICI Campania; Maria Teresa Fattoruso, Consigliera nazionale UICI, Clelia De Falco, Presidente UICI Benevento, Antonio Iele, CEO e co-founder MAIA Ingegneria srls, Responsabile scientifico progetto MAIA, Alberto Micco, R&D PM presso CeRICT scarl, Responsabile scientifico progetto ARTecIN.