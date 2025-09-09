A passo lento tra storia, arte e fede con le Passeggiate Beneventane L'iniziativa dell'associazione Argà e l'Unità Pastorale San Filippo Neri

Promuovere ogni mese passeggiate alla scoperta delle bellezze storiche e culturali della città. E' l'iniziativa dell'associazione Argà con l'Unità Pastorale San Filippo Neri di Benevento. Da settembre appuntamento ogni secondo domenica del mese.

Benevento: come riscoprire la città a passo lento

Dopo la pausa estiva – spiegano i promotori - tornano le Passeggiate Beneventane - con Lilli Notari, un’iniziativa che da anni invita la città a riscoprirsi con passo lento, tra storia, arte e fede. La ripresa porta con sé una novità importante: non più la prima, ma la seconda domenica del mese sarà il momento dedicato a questi cammini collettivi, con ritrovo sempre fissato alle ore 10 in Piazza Orsini. Il primo appuntamento è domenica 14 settembre e sarà dedicato alla Chiesa del Santissimo Salvatore, uno scrigno di spiritualità e memoria, che diventerà punto di partenza per un racconto condiviso della città.

Le Passeggiate Beneventane - promosse dall’UP San Filippo Neri e dall’Associazione ARGÁ - non sono visite guidate, ma esperienze comunitarie in cui Benevento si svela attraverso aneddoti, curiosità e ricordi. Ogni incontro diventa un intreccio di storie, uno spazio dove la conoscenza si unisce alla partecipazione attiva di chi cammina.

“L’idea – spiegano gli organizzatori – è quella di vivere Benevento con occhi nuovi: non limitarsi a guardare i luoghi, ma lasciarsi attraversare dalle loro storie, antiche e contemporanee, in un dialogo che appartiene a tutti”.

Le passeggiate sono aperte a tutti, gratuite e senza prenotazione. Un invito a rallentare, incontrarsi e fare della città uno spazio comune di memoria e futuro.