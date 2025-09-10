Omaggio a Stefano Benni: un momento di commemorazione aperto alla cittadinanza L'iniziativa di Magnifico Visbal Teatro: momento collettivo di memoria e condivisione

In occasione della recente scomparsa di Stefano Benni, uno degli autori più originali e amati della letteratura italiana contemporanea, si terrà un momento di commemorazione aperto alla cittadinanza. E' l'iniziativa promossa dal Magnifico Visbal Teatro.

Appuntamento sabato, 13 settembre, alle ore 17 in piazza Santa Sofia. "Così come chiesto dal figlio - spiegano gli organizzatori - raccogliamo l'invito e a nostra volta invitiamo tutti i cittadini e le associazioni culturali presenti sul territorio a partecipare leggendo, a propria scelta, una pagina tratta da uno dei numerosi libri di Stefano Benni. Un gesto semplice per rendere omaggio a una voce letteraria che ha saputo unire ironia, poesia e impegno civile.La cittadinanza è invitata a prendere parte a questo momento collettivo di memoria e condivisione".