"L'arte oltre la vista": al Museo Arcos nuovo percorso tattile incluso Le opere riprodotte e rese accessibili a persone cieche e ipovedenti

A Benevento la rete museale della Provincia si arricchisce di un nuovo percorso tattile inclusivo per persone cieche e ipovedenti grazie al progetto “L'Arte oltre la vista”. Inaugurato oggi al Museo Arcos il percorso rappresenta un importante passo verso l'accessibilità culturale.

“La cultura è un linguaggio universale e deve essere letta e percepita da tutti”, il commento del presidente della Provincia Nino Lombardi a margine della presentazione delle opere.

La bellezza diventa accessibile e inclusiva

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza del valore delle opere custodite nel Museo e più in generale da tutta la rete museale sannita, ma anche dalla volontà di consentire a tutti di riappropriarsi di un luogo identitario.

“Dobbiamo rendere sempre più disponibili, a tutti, questi luoghi”, ha spiegato Raffaele Del Vecchio, amministratore unico di Sannio Europea raccontando com'è nato il progetto: “La bellezza è percepita solo da chi ha la possibilità di guardarla e per superare questo abbiamo deciso di fare uno sforzo innovativo, replicando le opere per raccontarle attraverso il tatto. I principali reperti di ogni singola sala, un'opera per ogni sala, sono stati replicati realizzando così una sezione parallela. E abbiamo intenzione di continuare e replicare questa esperienza anche in altri siti”.

Le opere, in particolare, sono state prima digitalizzate, poi riprodotte utilizzando le tecnologie sviluppate. E così con l'installazione delle quattro riproduzioni, l'esperienza museale diventa pienamente accessibile e inclusiva.

Clelia De Falco: esperienza da estendere a tutti i siti

“Un'esperienza totale, completa”, ha spiegato Clelia De Falco, neo presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Benevento auspicando che questi progetti “possano essere estesi a tutti i siti della nostra bella città”.