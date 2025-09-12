Giornate europee del patrimonio: in mostra i tesori del Sannio Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio

Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento aderisce alle “Giornate europee del patrimonio”, coordinate dal Ministero della Cultura, con aperture diurne e serali straordinarie gratuite dedicate al tema: “Architetture: l’arte di costruire”.

Le Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days), promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea dal 1991, sono la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale come elemento centrale nella vita e identità di ogni comunità, aprendo le porte di numerosi monumenti e siti storici, artistici e naturalistici, e chiamando i cittadini a riflettere su un tema diverso ogni anno. Il tema di quest’anno è un invito a esplorare il ricco e variegato paesaggio architettonico che ci circonda, in occasione dei 50 anni dall’Anno Europeo del Patrimonio Architettonico del 1975 che ispirò, tra l’altro, il logo ufficiale delle GEP. Il titolo “Architetture: l’arte di costruire” sottolinea la molteplicità di tipologie e funzioni del patrimonio architettonico e la varietà di stili, materiali e saperi che hanno contribuito alla sua costruzione.

Sabato 27 settembre, con orario 9:00-13:00 e 18:00-21:00, e domenica 28 settembre, con orario 9:00-13:00, saranno aperte, nel Sannio, l’Abbazia benedettina del Santissimo Salvatore di San Salvatore Telesino, l’Antiquarium di Telesia e la sede della Soprintendenza di Benevento presso l’ex Convento San Felice con la mostra paleontologica con Scipionyx samniticus.

Le aperture con visite guidate ad ingresso gratuito, fortemente volute dal Soprintendente, dai Funzionari archeologi Andrea Martelli, Simone Foresta, Antonio Salerno e Domenico Oione, intendono avvicinare i cittadini ai luoghi in cui vivono e alla loro storia sedimentata nei secoli, consentendo di visitare siti non sempre aperti durante l’anno. Massima attenzione sarà prestata all’accoglienza e all’accessibilità fisica, cognitiva e sensoriale, attraverso un’offerta culturale estremamente variegata e inclusiva. Queste giornate saranno anche l’occasione per il personale della Soprintendenza e dell’Ufficio Comunicazione di presentare il programma delle attività invernali.

Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio è previsto il lancio della quarta edizione italiana del concorso “Giovani protagonisti del patrimonio culturale europeo” (competizione sul patrimonio rivolta ai ragazzi dai 6 ai 17 anni sul tema delle GEP). “Un’occasione per riscoprire, su input della Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio e del Dipartimento per la tutela culturale, l’architettura come espressione viva della storia, della cultura e delle aspirazioni delle comunità, italiane ed europee, oltre la funzione degli spazi, ma intesa come memoria, identità e racconto collettivo. Nei nostri straordinari luoghi della cultura, particolarmente coinvolgenti dal punto di vista architettonico, i visitatori saranno coinvolti in una riflessione sulla ricchezza e sulla dimensione ‘diffusa’ del nostro patrimonio cultuale”, ha dichiarato il Soprintendente Abap per le province di Caserta e Benevento Mariano Nuzzo.