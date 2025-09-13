Un salto nel vuoto: si presenta il romanzo di Pietrovito Domani alle 11 al Teatro De La Salle di Benevento

Un romanzo che celebra la potenza dell’amore capace di sfidare il tempo e la morte. E' “Un salto nel vuoto” Selvaggio Edizioni (Mind & heart) il libro di Michele Pietrovito che sarà presentato domani, domenica 14 settembre, alle ore 11 presso il Teatro De La Salle di Benevento.

La trama

La protagonista, Giulia, una giovane siciliana segnata da un divorzio, decide di dare una svolta alla propria vita accettando una cattedra ad Abetone Cutigliano. Sul traghetto che la conduce verso la sua nuova vita, incontra lo sguardo magnetico di Gianni, un barista campano, dando il via a un legame destinato a cambiare il suo destino. Nella casa affittata, Giulia scopre un quaderno ingiallito, diario di un uomo tormentato da incubi e da un amore impossibile. Tra sogni condivisi, luci inspiegabili e un filo rosso che unisce passato e presente, il romanzo si dipana come un viaggio emotivo che esplora il coraggio di rinascere e la forza dei sentimenti.

Un romanzo di rinascita e destino

Un salto nel vuoto è un romanzo di rinascita e destino, dove un quaderno perduto, un sogno ricorrente e una nuova passione si intrecciano in una storia che celebra la potenza dell’amore quando osa sfidare il tempo e la morte.

L’evento di presentazione vedrà la partecipazione di Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Sandra Lonardo, già senatrice; Maria Pia Selvaggio, Presidente di Selvaggio Edizioni; Rosetta Di Cerbo, lettrice. L’incontro sarà moderato dal giornalista Alfredo Salzano, che guiderà il pubblico in un dialogo con l’autore e gli ospiti, approfondendo i contenuti e le suggestioni del romanzo. La presentazione sarà un’occasione per scoprire i retroscena del romanzo, approfondire i temi dell’opera e dialogare con l’autore, Michele Pietrovito, che con il suo stile intenso e coinvolgente ha dato vita a una storia che tocca il cuore dei lettori.