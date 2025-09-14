A Limatola la presentazione del "Cristo morto" del Maestro Rispoli Presente anche Giuseppina Castiello, Sottosegretario di Stato alla Presidenza Consiglio dei Ministri

In tanti nella sala consiliare di Limatola per la presentazione del Cristo Morto, imponente opera scultorea in marmo realizzata dal Maestro Gino Rispoli. Accolti dal sindaco Domenico Parisi, i presenti hanno potuto ammirare l’opera attraverso proiezioni digitali, non essendo stato possibile trasportare fisicamente la stessa in Municipio. I

Il maestro Rispoli a Limatola racconta la genesi del 'Cristo Morto'

Il Maestro limatolese ha raccontato il lungo percorso creativo che ha portato alla realizzazione del Cristo: “È il frutto di un lavoro durato oltre vent’anni. Ho affrontato il blocco di marmo in modo frontale, diretto: vedevo già l’opera che sarebbe dovuta emergere. Ho semplicemente tolto il marmo in eccesso”.

Molto apprezzata nel suo intervento anche Giuseppina Castiello, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha accolto l’invito partecipando all’evento e sottolineando, come gli altri relatori, il valore artistico dell’opera e il merito del Maestro Rispoli quale ambasciatore di arte e cultura del territorio.

L’incontro è stato moderato dalla Presidente del Consiglio comunale Filomena Marotta. Ad intervenire sono stati Rosalia Manasseri, dirigente dell’I.C. “Leonardo Da Vinci” di Limatola, Pina D’Angelo, vicesindaco, lo storico e scrittore Claudio Modena, Paolo Di Giovine, Don Marco Zuppardi, parroco delle Comunità di Sant’Eligio e di San Biagio Vescovo e Martire, che ha portato il saluto di Monsignor Pietro Lagnese, Vescovo della Diocesi di Caserta e Arcivescovo di Capua.

Il sindaco di Limatola: Rispoli dona valore alla comunità con la sua arte

Il sindaco Domenico Parisi ha concluso ringraziando tutti i presenti e, in particolare, un emozionatissimo Gino Rispoli, “per il valore che da sempre dona alla Comunità di Limatola attraverso la sua pluridecennale attività artistica”. Un pomeriggio di "grande partecipazione e significato che ha celebrato l’arte, la cultura e il talento di un uomo che rappresenta motivo di orgoglio per l’intero territorio".