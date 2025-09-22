"Figlio delle Lacrime" chiude la stagione estiva di Argà Una serata da ricordare all'Arco del Sacramento

L’area archeologica dell’Arco del Sacramento si è trasformata in un palcoscenico di emozioni: più di duecento persone hanno riempito questo splendido scenario per assistere alla replica di “Figlio delle Lacrime – storia di un’anima in cammino”.

Con questo evento - spiegano gli organizzatori - si è ufficialmente conclusa la prima stagione estiva della Compagnia Artistica “Argà”, un percorso che "ha saputo unire teatro, musica e danza, valorizzando i luoghi storici della città e promuovendo momenti di incontro e condivisione".

La serata è stata realizzata grazie alla collaborazione con l’Unità Pastorale “San Filippo Neri”, nella persona di don Marco Capaldo, alle coreografie di Giovanna De Luca con le ballerine della GiovArt, al Coro Polifonico Vocum Concordia diretto da Daniela Polito, e alla regia e al testo di Gabriele Notari De Luca.

La Compagnia Artistica Argà desidera esprimere "profonda gratitudine a tutto il pubblico, agli artisti e ai volontari che hanno reso possibile questa serata speciale. Un ringraziamento particolare va anche al Comune di Benevento, nella persona dell’Assessore Antonella Tartaglia Polcini, per il sostegno costante e la fiducia nel progetto".

"Ora lo sguardo - annunciano - è rivolto alla stagione invernale: nuove produzioni, nuove storie e nuove sfide, sempre con l’obiettivo di mettere al centro cultura, inclusione e comunità. I prossimi appuntamenti verranno annunciati a breve, con l’entusiasmo e la passione di chi vuole continuare a condividere arte e cultura con tutto il territorio".