Viaggio nella memoria per recuperare la tradizione del culto dei morti A Janua, museo delle streghe un cartellone di eventi promosso in parallelo

Il progetto “Viaggio nella memoria” - finanziato dalla Regione Campania Uod 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche” - chiude la sua prima fase di ricerca effettuata sul territorio che ha visto gli operatori della cooperativa IDEAS impegnati ad incontrare i testimoni della memoria e raccogliere ogni singolo tassello relativo alla costruzione della tradizione del culto dei morti.

Il mese di ottobre vedrà, invece, l’inizio della seconda fase del progetto, ovvero la catalogazione di quanto raccolto e la restituzione al pubblico con la pubblicazione di “Viaggio nella memoria- i morti e i morenti” unitamente ad un albo gioco “Bruja, Janara, Witch” dedicato ai più piccoli.

Ideas cooperativa, gestore unico di JANUA. Museo delle Streghe Benevento, sta lavorando in parallelo ad un cartellone di eventi che si svolgeranno presso la sala didattica del museo stesso (piano terra Palazzo Paolo V) in collaborazione anche ad altre associazioni, guide turistiche e operatori culturali attivi da anni sul territorio. Gli eventi che andranno a scandirlo, presso la sede di Janua museo, si divideranno tra appuntamenti pubblici e attività di restituzione del progetto di ricerca agli Istituti di Istruzione Superiore della città e provincia che collaborano da sempre con la cooperativa e le diverse realtà coinvolte.

Proseguono, poi, le visite guidate ordinarie, negli orari e giorni di apertura prestabiliti, continuando la diffusione delle nostre tradizioni attraverso la figura della Janara, di usi e costumi del Sannio che viaggiano e si arricchiscono di nuove testimonianze e curiosità.