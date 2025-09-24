Stregarti 2025 presenta "La regina e l'architetto Associazione Internazionale Arti Plastiche Italia, Proloco Samnium e UNESCO Official Partner

Evento di presentazione della Rassegna di Arte Visiva e del Libro dedicati alla Regina Maria Amalia di Sassonia a cura di Claudia Mazzitelli e Giuseppe de Nitto.

L’evento La Regina e l’Architetto gode del Patrocinio del Patrocinio di AIAPI, Associazione Internazionale Arti Plastiche Italia, Proloco di Benevento Samnium UNESCO Official Partner ed è promosso, dal Museo Campano, dal Comune di Capua che lo ha accolto nel Patto per la Lettura “Città che Legge”; recentemente è stato accolto, anche dal Museo MUCIR di Santa Maria Capua Vetere, dal Museo MANSC di Montesarchio nonchè dalla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento e, in tutti gli eventi di presentazione, ha fatto registrare notevole interesse e grande partecipazione. Il Volume intitolato La Regina e l’Architetto è stato presentato al Salone Internazionale del libro di Torino ( anno 2024 - 2025 e al Salone internazionale del libro di Francoforte (Frankfurter Buchmesse 2024); l’omonima Rassegna d’Arte Visiva è stata esposta nella Sala Borbone del Museo Campano, nella sala conferenze del Museo MUCIR di Santa Maria Capua Vetere e, nel 2025, nella prestigiosa Reggia di Caserta presso il salone espositivo della Soprintendenza.

Il Progetto La Regina e l’Architetto è stato condiviso ed inserito anche nel progetto “Rosso Vanvitelliano – Caserta città di tutti”.

