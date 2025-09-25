Performance artistica a cura dell'artista beneventano Antonio Zotti Negli spazi di Casa Pisani in via Teatro Romano: ingresso gratuito

Il prossimo fine settimana, sabato 27 e domenica 28 settembre, negli spazi di Casa Pisani (in via Teatro Romano a Benevento), andrà in scena “I.O. – Opera sull’identità artificiale e l’osservazione del sé”, un’installazione audiovisiva ideata dal trentenne beneventano Antonio Zotti, video artist e AI specialist.

L’opera, che fonde arte visiva, intelligenza artificiale e performance dal vivo, invita il pubblico a un viaggio nell’inconscio contemporaneo, dove l’“io” organico e l’intelligenza artificiale dialogano, si riflettono e si trasformano.

La dimensione immersiva sarà amplificata dal sound design di Francesco Olla e dai DJ set di Carmine Senatore, che intrecceranno paesaggi sonori sperimentali con atmosfere cupe e rarefatte.

Sul piano performativo, prenderanno parte Giulia Navarra (attrice della compagnia La Mansarda di Caserta), Alessandro Lizza (attore) e Alessandro Aiello (ballerino), dando corpo e voce ai frammenti dell’opera, in un continuo dialogo tra presenza fisica e immaginazione digitale.

“I.O.” non è soltanto una mostra, ma un’esperienza collettiva, creata da giovani artisti, che invita a riflettere sull’identità nell’era delle tecnologie emergenti. L’evento è stato realizzato con la collaborazione dell’Archeoclub di Benevento e del record store Kindergarten, in via Manfredi di Svevia, alle spalle di Casa Pisani. L’ingresso è gratuito, con inizio alle ore 19:00.