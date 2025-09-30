Stregarti 2025, ecco chi ha ricevuto il Premio Arco di Traiano La rassegna si è conclusa presso il Teatro San Nicola di Benevento

Premio Arco di Traiano conclusione alla grande presso il Teatro San Nicola di Benevento. Giulia Di Stefano e Adriano Monti Buzzetti consegnato il Premio Arco di Traiano 2025 del giornalismo , a Mario Rosa come imprenditore Beneventano.

Cinque sono stati i premi consegnati in questa nella rassegna di Stregarti 2025

Pino Aprile, premiato presso la Sala dell'Assunta, Palazzo San Domenico, durante il convegno "Il Brigantaggio: Storia, mito e realtà - L'esperienza del Brigantica Folk Fest".Aprile è stato premiato per il suo straordinario impegno nella riscoperta e nella divulgazione della verità storica sul Mezzogiorno d’Italia, attraverso un lavoro giornalistico e saggistico coraggioso, documentato e appassionato. Con libri come “Terroni”, “Giù al Sud” e “Carnefici.

Stefano Ziantoni, (premiato presso la sala Antum Hotel) oggi responsabile di Rai Vaticano, volto storico della televisione di Stato, riceve il "Premio Arco di Traianio” alla presentazione del suo libro "Ponti non muri", ha fatto capire anche lo spessore professionale di chi, da vaticanista e con una conoscenza cosi' vasta ed approfondita, e' stato in grado addirittura di anticipare di qualche ora il nome del nuovo pontefice. Nel volume tutto quello che non abbiamo mai saputo di papa Francesco

Domenica 28 Settembre presso il Teatro San Nicola si è svolto l’evento di chiusura con la cerimonia “STREGARTI” di consegna del premio "Arco di Traiano", riconoscimento che rende omaggio al celebre monumento simbolo della citta', punto d'accesso alla variante della Via Appia recentemente inclusa nel sito seriale "Via Appia. Regina Viarum", proclamato Patrimonio Mondiale Unesco nel 2023. Il premio conferito a tre figure di grande rilievo nel panorama nazionale.

Adriano Monti Buzzetti - direttore di Rai Libri, premiato dal Sindaco Clemente Mastella, per il suo costante impegno nel coniugare informazione, editoria e divulgazione culturale, rendendo la conoscenza un patrimonio accessibile e condiviso.

Giulia Di Stefano - giornalista del Tg2 Rai e conduttrice della recente edizione di Agora' Estate, premiata dall’Assessore al Turismo Attilio Cappa, per la sua capacita' di raccontare con rigore e sensibilita' l'attualita' italiana, offrendo uno sguardo attento e autorevole sulle dinamiche sociali contemporanee.

Mario Rosa presidente delle Fabbriche Riunite Torrone di Benevento, premiato dal Lorenzo Di Dieco Produce Manager Rai Documentary, per il suo impegno che da anni valorizza il territorio attraverso l'eccellenza dolciaria e la promozione dell'identita' gastronomica locale.

La cerimonia è stata condotta dalla giornalista Imma Tedesco, che ha guidato il pubblico in un viaggio fatto di parole, storie e testimonianze di valore, con l’intervento della Direttrice Artistica Rosanna De Cicco che ha raccontato i dieci giorni di "StregArti", una mostra raffinata,itinerante e innovativa. L’esposizione propone un viaggio affascinante attraverso le suggestioni del mito, della magia e del femminile, interpretate da artisti contemporanei che esplorano linguaggi visivi originali e profondamente evocativi. Durante la serata sono intervenuti, Lorenzo DiDieco presidente onorario della Proloco di Benevento Samnium,Gianfranco Pacchiano presidente ASD Podismo,ha cantato Martina Scrocco, le coreografie dello spettacolo sono state curate dalla scuola danza Enjoy Sport, sotto la direzione artistica di Francesca Madonna, che ha saputo valorizzare al meglio il talento dei giovani ballerini.

A chiudere la serata i saluti da parte del Presidente della Proloco Benevento Samnium , "Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutto il team per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nell’organizzazione di questo evento. Il successo che abbiamo raggiunto è il frutto del lavoro di squadra, della passione e della cura che ciascuno dello Staff ha messo in ogni dettaglio. Sono orgoglioso di poter contare su una squadra come la nostra.

Grazie particolare alla mia Vice Presidente Piera Salvatore per il suo impegno e professionalità dedicato totalmente per questa rassegna,alla collaborazione di Antonietta Iele e un sentito ringraziamento a Rosanna De Cicco, Direttrice Artistica delle mostre, per l’eccezionale competenza, la passione e la sensibilità con cui ha curato ogni dettaglio di questo progetto espositivo.La sua visione artistica, unita a una profonda conoscenza del territorio e degli autori coinvolti, ha saputo dare forma a percorsi culturali di grande valore, capaci di emozionare, far riflettere e coinvolgere il pubblico in un dialogo autentico con le opere.A lei va la nostra profonda gratitudine e stima.