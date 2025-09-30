Rossella Del Prete nuova presidente Fondazione Città Spettacolo Il sindaco Mastella ha firmato stamattina il decreto

Il sindaco Clemente Mastella ha firmato stamane il decreto con cui delega la professoressa Rossella Del Prete a svolgere le funzioni di Presidente della Fondazione Benevento Città Spettacolo.



"Ringrazio il presidente uscente Oberdan Picucci per il lavoro che ha svolto in questi anni e auguro alla professoressa Del Prete buon lavoro, sono sicuro che saprà continuare ad offrire, anche in questo nuovo prestigioso incarico, un apporto prezioso alle politiche culturali della Città", spiega il sindaco Mastella.



La neo presidente della Fondazione Rossella Del Prete, che ha incontrato il Sindaco per un primo colloquio nella mattinata odierna, ha evidenziato "il privilegio di ricoprire un ruolo di tale prestigio. Ringrazio il sindaco Mastella per la fiducia che continua ad accordare alla mia persona. In questa nuova funzione auspico di poter fare bene nell'interesse esclusivo della Città".