Maria Pia Selvaggio dalla Campania al Mondo con "Tierra Madre, Tierra Humanidad" Una raccolta bilingue manifesto di dialogo interculturale

L’ Antología Homenaje a la Tierra, Tierra Madre, Tierra Humanidad / Terra Madre, Terra Umanità è un capolavoro poetico internazionale che intreccia voci da ogni angolo del pianeta in un vibrante omaggio alla Terra e all’umanità. Sotto la direzione editoriale del poeta colombiano Aaron Parodi, questa raccolta bilingue (italiano e spagnolo, con traduzioni dall’inglese) si afferma come un manifesto di ecologia, dialogo interculturale e spiritualità, celebrando la natura come madre ancestrale e richiamando l’urgenza di una responsabilità condivisa per la sua salvaguardia.

L’antologia è un canto corale che esplora il rapporto simbiotico tra l’essere umano e la Terra, spaziando da riflessioni intime sulla bellezza del creato a moniti accorati sulla sua fragilità. I poeti, provenienti da culture e lingue diverse, danno vita a un mosaico di emozioni e visioni, dove la natura si rivela non solo come scenario, ma come entità viva, custode di memorie e specchio dell’anima. La prefazione di Michela Zanarella illumina il legame ancestrale tra umanità e natura, mentre l’introduzione di Claudia Piccinno esalta la traduzione poetica come ponte tra culture, un atto creativo che unisce sensibilità distanti. Le traduzioni di Elisabetta Bagli, eseguite con rigore e sensibilità, preservano l’autenticità di ogni voce, rendendo i versi accessibili e universali.

Al cuore di questa antologia brilla la figura di Maria Pia Selvaggio, consacrata con questa raccolta come una delle voci poetiche, già voce lirico-narrativa, più significative del panorama internazionale. Le sue poesie, come tutte le sue opere, si distinguono per una straordinaria capacità di evocare la Terra come entità sacra e viva, intrecciando immagini potenti a riflessioni esistenziali. Nei suoi versi, la natura diventa un dialogo intimo tra l’umano e il divino, un invito a contemplare la bellezza del mondo e, al contempo, a riconoscerne la vulnerabilità. La poetica di Selvaggio, intrisa di una sensibilità mediterranea e universale, si eleva come un faro nell’antologia, guidando il lettore attraverso paesaggi emotivi che oscillano tra stupore, nostalgia e un sottile richiamo all’azione. La sua presenza centrale in Tierra Madre, Tierra Humanidad non è solo un contributo, ma un pilastro che dona coerenza e profondità al progetto, consacrando il suo ruolo di poetessa capace di parlare al cuore di un pubblico globale.

Maria Pia Selvaggio è una figura di straordinaria versatilità, la cui biografia arricchisce ulteriormente il valore della sua poesia. Originaria della Campania, Selvaggio è poetessa, romanziera, saggista, drammaturga, editrice e promotrice culturale. La sua formazione classica e il profondo legame con il patrimonio culturale del Sud Italia si riflettono in una scrittura che coniuga radici locali con una visione cosmopolita. Il suo impegno nella valorizzazione della cultura mediterranea, unito alla sua capacità di attraversare confini linguistici e geografici, fa di lei una voce unica nel panorama letterario contemporaneo. La partecipazione a questa antologia internazionale rappresenta un traguardo significativo nella sua carriera, consolidandola come una poetessa che non solo rappresenta l’Italia, ma

dialoga con il mondo, rendendo la sua poetica un ponte tra culture e sensibilità diverse. Le sue opere sono presenti in Brasile, Belgio, America, Spagna. L’antologia si arricchisce di un’impressionante varietà di poeti internazionali, tra cui spiccano nomi come Anila Dahriu (Albania), Borce Panov (Macedonia del Nord), Eleni I. Stoilou e Stavroula Dekoulou (Grecia), Emir Sokolovic e Milan Lukic (Balcani), Juana Castillo Escobar (Colombia), Natalie Bisso (Russia), Loli G. García (Spagna), Victoria Suéver (Ucraina), Osman Öztürk (Turchia), Niculina Oprea (Romania), Milos Jankovic (Serbia) e Marian Eikelhof (Paesi Bassi). Queste voci, insieme ad altre di altrettanto spessore, creano un dialogo poetico che trascende i confini, offrendo prospettive uniche sulla relazione tra umanità e natura. La copertina, firmata da Cristhian Giovanny Delgado Valencia, e i dipinti di Darwin Córdoba, artista di Pasto, Colombia, completano l’opera con un’estetica che celebra la vitalità della Terra.

Tierra Humanidad è un’esperienza poetica che scuote e commuove, un invito a riflettere sulla bellezza e la fragilità del nostro pianeta. La centralità di Maria Pia Selvaggio, con la sua poetica intensa e universale, eleva l’antologia a un evento letterario di rara potenza, capace di unire popoli sotto il segno della parola.