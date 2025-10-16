Da Maurizio De Giovanni a Biagio Izzo: ecco la nuova stagionale teatrale Presentata l'edizione 2025/2026 di Benevento Città Spettacolo Teatro

20 location diverse, 73 eventi in sette giorni, 100mila spettatori, 150mila presenze. Al teatro comunale Vittorio Emanuele il direttore artistico Renato Giordano parte da dati e successi di Città Spettacolo per presentare la nuova stagione teatrale 2025/2026 e assicura: “Ce n'è per tutti”.

L'appuntamento preceduto dall'iniziativa “Teatro, burro e marmellata: colazione con gli abbonati”, poi l'incontro con la stampa con il sindaco Clemente Mastella, la neo presidente della Fondazione Rossella Del Prete e l'assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini.

Giordano: "Una grande rassegna teatrale"

“Ce n'è per tutti”, assicura Giordano a margine dell'incontro: “Una grande rassegna invernale con nomi di tutto rispetto anche per questa terza stagione. L'anno scorso abbiamo fatto 140 abbonamenti, 5mila biglietti venduti, qui al comunale. Insomma un teatro vivo come il De La Salle. Abbiamo teatri attivi in tutta la città. Benevento si conferma una città piena di eventi”. E sul programma di Benevento Città Spettacolo Teatro: “E' un cartellone pieno di diversi spettacoli, sono convinto che quest'anno faremo ancora più abbonamenti”.

Rossella Del Prete: non abbiamo il mare, ma la cultura su cui puntare

Cartellone, come detto, presentato con la neo presidente Del Prete che rilancia l'importanza della cultura per l'economia del territorio: “Una città come Benevento offre un patrimonio culturale fatto sia di attività sia di beni materiali, edifici, due riconoscimenti Unesco. Non abbiamo il mare, ma abbiamo altre attrazioni su cui possiamo lavorare e credo che la cultura sia il vero volano di sviluppo di una città storica come Benevento che da sempre ha puntato su questa attività, che per me è soprattutto un'attività produttiva”.

Mastella: eventi ogni mese a Benevento

Un impegno per la promozione culturale della città rivendicata dal sindaco Mastella: “Abbiamo riaperto tutti i teatri, abbiamo eventi ogni mese”. Eventi che “concorrono a rendere dinamicamente produttiva la città”.

Il programma di Benevento Città Spettacolo Teatro

Si parte il 30 novembre con Geppy Gleijeses, a dicembre (domenica 13) c'è Francesco Cicchella. Torna l'8 gennaio Maurizio De Giovanni, il 16 c'è Enrico Montesano. Ed ancora doppio appuntamento a febbraio: il primo con Biagio Izzo poi il 21 con Claudio Casadio e Loredana Giordano. Ed ancora a marzo ci sono Massimo Dapporto e Fabio Troiano (martedì 3 marzo), il 20 Gino Rivieccio e Nathaly Caldonazzo. Si chiude il 9 aprile con lo spettacolo di Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti.