"Una esecuzione memorabile": la presentazione a Palazzo Paolo V A cura dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Delegazione Sannio

L’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Delegazione Sannio annuncia la presentazione del volume di Alessandro Campi, Una esecuzione memorabile. Giovanni Gentile. Il fascismo e la memoria della guerra civile (Le Lettere, 2025). L’incontro si terrà lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 18:30, presso la Sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V (Corso Garibaldi 145, Benevento).

Nel libro, lo storico e saggista Alessandro Campi propone una lettura originale del “caso Gentile”. Se il dibattito pubblico si è spesso concentrato su esecutori e mandanti dell’attentato del 15 aprile 1944, l’autore sposta l’attenzione sulle ragioni dell’adesione di Giovanni Gentile alla Repubblica Sociale Italiana dopo l’8 settembre e sulle implicazioni politico-simboliche della sua morte. Ne emerge il ritratto di un intellettuale che, da uomo del Risorgimento di formazione nazional-liberale, visse fino in fondo la tragedia della guerra civile, fino a un martirio in larga misura consapevole.

L’“esecuzione memorabile” – espressione ripresa dai Discorsi di Machiavelli – rappresenta, per Campi, uno spartiacque politico e culturale nella storia italiana: il tributo di sangue che segna il passaggio, liberatorio ma contraddittorio, dall’Italia fascista all’Italia antifascista. Una transizione in cui molti protagonisti dell’antifascismo si erano formati proprio sugli insegnamenti di Gentile, a conferma della complessità di un secolo in cui biografie, idee e istituzioni si sono intrecciate in modo spesso paradossale. Non un “giallo” irrisolto, dunque, ma un episodio rivelatore che continua a interrogare la memoria pubblica nazionale.

Alla presentazione interverranno Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Gerardo Canfora, rettore dell’Università degli Studi del Sannio; Luigi Razzano, direttore della Delegazione Sannita dell’ISRI; Giancristiano Desiderio, giornalista e scrittore; e Alessandro Campi, storico e autore del volume.

L’appuntamento si inserisce nel quadro delle attività di divulgazione storica promosse dalla Delegazione Sannio dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, volte ad approfondire, con rigore scientifico e apertura al confronto pubblico, i passaggi più complessi della storia nazionale e le loro eredità nella coscienza civica contemporanea.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della Provincia di Benevento, della Città di Benevento, dell’Università degli Studi del Sannio, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” e dell’Archivio di Stato di Benevento.