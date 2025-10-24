Museo Egizio, Ministero: "A dicembre il progetto al Comitato interistituzionale" La comunicazione del Ministero sul progetto di rifunzionalizzazione del Museo del Sannio

Il Ministero della Cultura ha comunicato al Comune di Benevento e alla Provincia di Benevento "un aggiornamento - come si legge nella nota ufficiale del direttore generale Massimo Osanna - in merito alla stato di avanzamento della progettazione tecnica relativa al riallestimento del Museo del Sannio. Con l'obiettivo di procedere nel più breve tempo possibile alla pubblicazione della gara per la realizzazione, la Direzione Generale Musei e la Direzione generale Musei Campania stanno portando avanti le attività di progettazione, avvalendosi di un gruppo di lavoro tecnico-scientifico appositamente costituito".

"La bozza di progetto - spiegano da Palazzo Mosti -, comprensiva della proposta di riallestimento museale e della progettazione impiantistica e strutturale, sarà presentata agli inizi del mese di dicembre al Comitato interistituzionale e agli esperti da esso nominati".