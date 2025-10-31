Al museo Janua 'Viaggio nella memoria' per raccontare il culto dei morti Maria Scarinzi: “Così abbiamo destagionalizzato i flussi turistici”

E' durato tutto il mese di ottobre il percorso 'Viaggio nella memoria' proposto a Benevento al museo Janua, museo antropologico dedicato alla leggenda delle streghe. Ed anche questo fine settimana sono attesi numerosi visitatori provenienti dalle altre città campane, ma anche da fuori regione: “Ci prepariamo ad un altro fine settimana intenso dopo un percorso durato tutto il mese con il progetto 'Viaggio nella memoria', che è stato portato avanti per arrivare preparati al culto dei morti”, spiega Maria Scarinzi, antropologa del museo Janua.

“Tanti i turisti in questo mese, domani aspettiamo gruppi da Napoli e dalla Puglia, regione che continua a scegliere la nostra città”, rileva ancora Scarinzi ricordando come il progetto sia stato “fortemente voluto dagli antropologi della cooperativa Ideas”.

Il culto dei morti nel Sannio

E' un viaggio a ritroso nel tempo quello proposto a Benevento tra storia e tradizioni locali alla scoperta di tutte le tradizioni legate alla festa dei morti e che “iniziavano a partire dal 23 ottobre per finire il giorno della Befana”.

La destagionalizzazione del turismo

“Questo percorso legato al culto dei morti – rileva Scarinzi - è stata un'attività volta anche a destagionalizzare i flussi turistici. Abbiamo registrato, quasi sempre nel fine settimana, l'arrivo anche di quattro o cinque pullman ogni volta, puntando sulle scuole che hanno anticipato le loro uscire didattiche”.