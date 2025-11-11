Apertura straordinaria dell'Archivio di Stato di Benevento L'incontro dedicato al tema degli archivi notarili mandamentali

L’Archivio di Stato di Benevento ospiterà sabato 15 novembre 2025, alle ore 10:30, l’incontro di presentazione dei contributi scientifici del Dott. Carmine Venezia, Delegato alla gestione dell’Archivio di Stato di Benevento, dedicati al tema degli archivi notarili mandamentali.

L’appuntamento approfondirà il ruolo e le funzioni di queste istituzioni offrendo spunti di riflessione sulla loro evoluzione e sul valore storico-giuridico delle fonti notarili.

Saranno presentati i seguenti contributi del Dott. Venezia: gli archivi notarili mandamentali: il caso di Sessa Aurunca (in “Archivi”, 2025/2), l’Archivio notarile mandamentale di Sant’Agata de’ Goti (in “Rivista giuridica del Molise e del Sannio”, 2025/2)

Intervengono Antonella Tartaglia Polcini, Assessore alla Cultura del Comune di Benevento; Antonella Festa, Conservatore reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Benevento; Ambrogio Romano, Presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Benevento e

Ariano Irpino. Modera Alessia Ricci, Funzionaria archivista presso l’Archivio di Stato di Benevento

Sarà presente l’autore, Carmine Venezia.

L’iniziativa promossa dall’Archivio di Stato di Benevento, si propone come un momento di "confronto scientifico e culturale sul tema della tutela, conservazione e valorizzazione degli archivi notarili mandamentali, fondamentali per la ricostruzione della memoria storica e giuridica del territorio".