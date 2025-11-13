benevento inaugura il 2026 con il gran concerto di capodanno

Musicainsieme, ente accreditato presso il Ministero della Cultura (MIC), in collaborazione con la Fondazione Benevento Città Spettacolo e con il patrocinio del Comune di Benevento, annuncia la XXXIII edizione del tradizionale “Gran Concerto di Capodanno”.
L’evento, dopo il grande successo e il sold-out della scorsa edizione, si terrà presso il Teatro Comunale "Vittorio Emanuele" il 1 gennaio 2026, con la prestigiosa Orchestra Internazionale della Campania, diretta dal maestro - concertatore Veaceslav Quadrini Ceaicovschi.
Il concerto, ideato e curato da Giuseppe De Marco, sarà presentato dall’avvocato Mario Collarile. Sono previste due repliche, per consentire a un pubblico ancora più ampio di prendere parte all’evento: alle 18 e alle 20:15.
La conferenza stampa di presentazione si terrà il 27 dicembre alle ore 11, presso il foyer del Teatro Comunale "Vittorio Emanuele".
“La manifestazione celebra non solo l’inizio del nuovo anno – spiegano gli organizzatori -, ma anche il valore storico e culturale del territorio”.