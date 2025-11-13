Benevento inaugura il 2026 con il Gran Concerto di Capodanno Il 27 dicembre ci sarà presentazione dell'evento

Musicainsieme, ente accreditato presso il Ministero della Cultura (MIC), in collaborazione con la Fondazione Benevento Città Spettacolo e con il patrocinio del Comune di Benevento, annuncia la XXXIII edizione del tradizionale “Gran Concerto di Capodanno”.

L’evento, dopo il grande successo e il sold-out della scorsa edizione, si terrà presso il Teatro Comunale "Vittorio Emanuele" il 1 gennaio 2026, con la prestigiosa Orchestra Internazionale della Campania, diretta dal maestro - concertatore Veaceslav Quadrini Ceaicovschi.

Il concerto, ideato e curato da Giuseppe De Marco, sarà presentato dall’avvocato Mario Collarile. Sono previste due repliche, per consentire a un pubblico ancora più ampio di prendere parte all’evento: alle 18 e alle 20:15.

La conferenza stampa di presentazione si terrà il 27 dicembre alle ore 11, presso il foyer del Teatro Comunale "Vittorio Emanuele".

“La manifestazione celebra non solo l’inizio del nuovo anno – spiegano gli organizzatori -, ma anche il valore storico e culturale del territorio”.