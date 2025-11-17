Benevento, visita alla Mostra Italia Donna del Liceo Scientifico Rummo Studenti affascinati dalla storia della iconografia italiana

Si è svolta oggi la visita alla Mostra Italia Donna della IV D del Liceo Scientifico di Benevento “Gaetano Rummo”. La classe è stata accolta presso La Rocca dei Rettori, per la visita alla Mostra “Italia donna”, dal Direttore dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Delegazione Sannio, Luigi Razzano.

"La visita molto partecipata dagli studenti - si legge in una nota - che hanno mostrato, una legittima curiosità, sia per la storia della iconografia italiana, proposta nella mostra, che per la storia millenaria della nostra provincia. Come pure la partecipazione si è estesa alla borsa di studio, in buoni libro ed alla visita al Museo del Vittoriano a Roma. Altri licei beneventani, coordinati dal Professor Antonio D’Argenio, docente e membro del comitato scientifico dell’Istituto, hanno prenotato visite, per i giorni, 20,26,27 del mese di novembre, ricordiamo che la mostra si chiude il 30 novembre".