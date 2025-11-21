L’impatto invisibile della violenza: studenti celebrano al Teatro Romano Per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne; istituita nel 1999 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno drammatico della violenza sulle donne, fondato sulla negazione dei diritti umani e delle pari opportunità, che va crescendo in modo diffuso e devastante in tutto il mondo.

L'Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento con la Procura della Repubblica di Benevento e il CESVOLAB-CSV Irpinia Sannio ETS, nel quadro delle iniziative previste a livello territoriale, organizza martedì 25 novembre alle ore 9.45 un evento, rivolto soprattutto al mondo della scuola, per creare maggiore consapevolezza sui comportamenti e gli atteggiamenti violenti che connotano la “cultura della sopraffazione”, attraverso un’azione di prevenzione che, con la scuola, vuole promuovere una cultura della non-violenza, aiutando i ragazzi e le ragazze a gestire i conflitti relazionali.

Il programma prevede alle 9,45 l'accoglienza delle scuole, a seguire apertura lavori, Direttore dell’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, Orchestra del Liceo Musicale “G. Guacci” diretta da Debora Capitanio; Ore 10,15 – Saluti Autorità –Orchestra del Liceo Musicale “G. Guacci” diretta da Debora Capitanio; Ore 10,45 – L’impatto invisibile della violenza relatrice dott.ssa Maria Di Carlo, consigliera Ordine Psicologi Campania. Ed ancora: interventi studenti, alle 11,30–Orchestra del Liceo Musicale “G. Guacci” diretta da Debora Capitanio

–Orchestra FLASH MOB a cura del Liceo Artistico di Benevento. La manifestazione sarà arricchita da un’esposizione d’abiti a tema a cura dell’Istituto Superiore Palmieri Rampone Polo di Benevento.