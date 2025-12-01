Il Conservatorio di Benevento in scena per "Let’s music – da Broadway a Napoli" Il 22 dicembre al Teatro di San Carlo

Il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento annuncia l’apertura ufficiale delle prenotazioni per la quarta tappa del progetto internazionale “Voices of Heritage – Let’s music da Broadway a Napoli”, che si terrà il 22 dicembre 2025 nel prestigioso Teatro di San Carlo di Napoli, tempio mondiale della cultura musicale.

L’evento, realizzato nell’ambito del PNRR M4C1 – Investimento 3.4 – T5, si avvale inoltre del patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania, confermando l’alto valore istituzionale e culturale dell’iniziativa.

Sul palco si esibirà l’Orchestra Ritmo Sinfonica dei Conservatori “Nicola Sala” di Benevento e “Lorenzo Perosi” di Campobasso, composta da circa 100 elementi, tra strumentisti, cantanti e solisti, impegnati in un grande viaggio musicale attraverso le pagine più iconiche dei musical internazionali.

A impreziosire la serata saranno due ospiti d’eccezione: Sarah Jane Morris, artista di fama internazionale, Gigi D’Alessio, voce simbolo della musica italiana.

Il programma musicale proporrà alcuni dei brani più amati del repertorio teatrale del Novecento e contemporaneo, tra cui 'A città 'e Pulecenella da Scugnizzi, I could have danced all night da My Fair Lady, I feel pretty, Maria e Tonight da West Side Story, Roma nun fa la stupida stasera da Rugantino, Superstar e I don’t know how to love him da Jesus Christ Superstar, Memory da Cats, I dreamed a dream da Les Misérables, Think of me e All I ask of you da Phantom of the Opera, Aquarius da Hair, fino ai celebri brani di Grease e Non dirgli mai eseguito dallo stesso Gigi D’Alessio.

Un forte messaggio di valore umano: testimonianza per la donazione degli organi.

La serata si arricchisce inoltre di un importante momento dedicato ai valori della solidarietà e dell’impegno civile. Grazie alla collaborazione con la Fondazione dei Diritti Fondamentali, sarà promossa una specifica azione di sensibilizzazione alla donazione di organi, tessuti e cellule, tema di grande rilevanza sociale e umanitaria.

La testimonianza sarà sostenuta dalla presenza di: Antonio Gialanella, Presidente della Fondazione dei Diritti Fondamentali, Mariarosaria Focaccio, Vice Presidente.

La loro partecipazione rappresenta un contributo prezioso per diffondere consapevolezza e cultura della donazione, un gesto di straordinaria generosità e valore etico.

«Questo concerto - ha chiarito Giuseppe Ilario, Direttore del Conservatorio “Nicola Sala” - rappresenta una tappa cruciale nel percorso di crescita internazionale dei nostri studenti. Esibirsi al Teatro di San Carlo, accanto a artisti del calibro di Sarah Jane Morris e Gigi D’Alessio, è un’opportunità artistica e personale straordinaria. La presenza della Fondazione dei Diritti Fondamentali, con il Presidente Antonio Gialanella e la Vice Presidente Mariarosaria Focaccio, aggiunge un valore umano profondo a questa iniziativa, ricordandoci quanto arte e solidarietà possano procedere insieme».

«Il progetto Voices of Heritage - ha detto Nazzareno Orlando, Presidente del Conservatorio “Nicola Sala” - conferma la capacità del Conservatorio di costruire percorsi innovativi, inclusivi e di respiro internazionale. L’impegno dei nostri allievi, dei docenti e delle istituzioni coinvolte testimonia una visione culturale dinamica e aperta. La scelta di affiancare alla musica un messaggio di sensibilizzazione alla donazione degli organi, grazie alla Fondazione dei Diritti Fondamentali, rappresenta un segno concreto di responsabilità civile e di attenzione verso i valori fondamentali della vita».