Streghe, magia e piatti tipici: Janua sold out nel weekend - VIDEO Miti e leggende si confermano importante attrattore turistico

“Nel settimana del riconoscimento Unesco per la cucina italiana affascina sapere quanta magia c'è in un piatto tipico”. Sorride Maria Scarinzi, antropologa del Museo Janua nel raccontare quanto la leggenda delle streghe di Benevento continui ad incuriosire.

Miti e leggende si confermano un grande attrattore turistico, soprattutto nel periodo natalizio. Il museo registra sold out nel fine settimana, con arrivi da tutte le regioni e in particolare dalla Puglia.

Turisti affascinati da miti e leggende di Benevento

“Possiamo dire che il periodo natalizio ha premiato Janua e il mondo magico, che contraddistingue poi questo periodo. Il museo è pieno, i week end sono in sold out”, commenta Scarinzi che rileva come in questo periodo ci siano tanti visitatori over 65: “Per noi una grande vittoria, perché sono testimoni della memoria “.

Molti i gruppi organizzati e, come detto, tanta è la curiosità per la cucina tipica beneventana a partire dal cardone. “Spesso ci chiedono il piatti tipico di Benevento – conferma Cristina Corrado, guida di Janua – soprattutto in questo periodo natalizio”.

Nel video l'intervista a Maria Scarinzi e Cristina Corrado