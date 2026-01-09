Mediterraneo: sarà il tema della prossima edizione di Benevento Città Spettacolo L'idea emersa nella riunione del Cda e del comitato di indirizzo della Fondazione Città Spettacolo

Sarà “Mediterraneo” il tema della prossima edizione di Benevento Città Spettacolo. L'idea per la 47esima edizione del festival è targata Maurizio De Giovanni ed è emersa nell'ambito della riunione del Cda e del comitato di indirizzo della Fondazione Benevento Città Spettacolo, di cui l'autore fa parte insieme a Mimmo Paladino, Mario Collarile e Giuseppe D'Avino.

Ieri sera, nel salone delle feste del Teatro Comunale Vittorio Emmanuele, l'incontro della Fondazione per fare il punto su risultati e progetti per il prossimo anno.

Mastella: così rendiamo Benevento più seduttiva

Un confronto a cui ha partecipato anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che si è detto soddisfatto del lavoro che si sta mettendo in campo. “Cogliamo con piacere gli spunti che arrivano dal comitato d'indirizzo per rendere più seduttiva la nostra realtà culturale” ha spiegato Mastella aggiungendo che si è rivelata felice l'impostazione con la quale la Fondazione Città Spettacolo è divenuta maggiormente operativa ottenendo riconoscimenti importanti come quello di Centro di Produzione Teatrale per il triennio 2025-2027, trasformando così la città in un polo teatrale nazionale, gestendo i teatri cittadini e producendo spettacoli che valorizzano il territorio, con un focus su formazione e nuove produzioni teatrali.

Giordano: crescono gli abbonati e gli spettacoli

“Sarà Mediterraneo il tema della prossima edizione di Benevento Città Spettacolo – ribadisce il direttore artistico Renato Giordano -. E' stata un'idea di Maurizio De Giovanni, che abbiamo accolto subito e siamo pronti ad accogliere le proposte che arriveranno a riguardo”. E Giordano punta l'attenzione anche sul crescente successo di pubblico della stagione teatrale “E' già tutto sold out per gli spettacoli in cartellone, quest'anno abbiamo raccolto 210 abbonati, un bel numero che speriamo però di far salire ulteriormente tanto da proporre due turni d'abbonamento”.

Del Prete: un lavoro condiviso e proficuo, ora puntiamo sui giovani

Mentre il presidente della Fondazione Città Spettacolo, Rossella Del Prete, ha voluto evidenziare il lavoro proficuo che si sta mettendo in campo. “Si sta disegnando uno scenario di grande apertura, con un clima produttivo e condiviso. Positivi i dati con l'aumento delle aperture di sipario in tutti i teatri cittadini, il numero degli abbonati, in generale un'aria positiva. Dobbiamo lavorare un po' di più sui giovani per portarli a teatro”.

Tartaglia Polcini: un tema che ci consentirà di riscoprire la nostra natura

Ancora sul tema della prossima edizione del Festival Benevento Città Spettacolo l'assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini ha chiarito “A prima vista sembra un gioco facile perché Benevento si trova in una posizione eccellente di crocevia di popoli, istituzioni e culture tra Oriente e Occidente proprio nel punto cardinale che è simboleggiato dall'Arco di Traiano. Eppure dietro c'è uno studio, un approfondimento, una condivisione, uno scambio di opinioni, una consultazione di tante realtà che ci consentono di riscoprire la nostra natura. Guardare al Mediterraneo significa guardare ad un luogo che nasce da uno spazio, trasformare lo spazio in luogo significa dare un'identità a un insieme di coordinate che si caratterizzano per essere universali ma che necessariamente devono aprirsi all'appartenenza. Guardare al Mediterraneo significa anche includere, scoprire le radici comuni, superare gli steccati delle cittadinanze dove cultura e cittadinanza si fondono in un unico abbraccio”.