San Lorenzo Maggiore: arriva il prete star dei social Don Roberto Faccenda

Il 17 gennaio presenterà il libro ‘’A(r)marsi con cinque ciottoli’’

san lorenzo maggiore arriva il prete star dei social don roberto faccenda
San Lorenzo Maggiore.  

San Lorenzo Maggiore si conferma una comunità vivace e fortemente partecipativa, ricca di eventi e di una socialità autentica che negli ultimi anni l’ha resa un punto di riferimento culturale del territorio. Un paese capace di attrarre iniziative di qualità e protagonisti del racconto contemporaneo, diventando luogo naturale di incontro, dialogo e condivisione.
In questo contesto si inserisce l’appuntamento in programma sabato 17 gennaio, promosso dalla Parrocchia San Lorenzo Martire in occasione della Festa del Patrocinio di San Lorenzo Martire: la presentazione del libro “A(r)marsi con cinque ciottoli” di Roberto Faccenda (Edizioni San Paolo, 2025).
Don Roberto Faccenda è oggi una delle figure religiose più seguite e virali sui social network, soprattutto tra i giovani. Le sue omelie e i suoi interventi circolano ampiamente online, raggiungendo milioni di visualizzazioni, grazie a un linguaggio diretto, incisivo e fortemente empatico. Uno stile comunicativo riconoscibile, spesso ironico e mai retorico, capace di parlare al presente e di superare i confini dei contesti ecclesiali tradizionali.
L’incontro si terrà alle ore 19.00 presso il Salone dell’edificio scolastico di Via Roma, a San Lorenzo Maggiore (BN). A dialogare con l’autore sarà Gabriele Di Marzo, autore televisivo, per un confronto che intreccia fede, esperienza quotidiana e nuovi linguaggi della comunicazione.
“A(r)marsi con cinque ciottoli” non è un commento biblico, ma una guida semplice e concreta per affrontare i grandi ostacoli della vita. I cinque ciottoli evocati nel titolo diventano simbolo di altrettanti atteggiamenti interiori: silenzio, essenzialità, fiducia, gratuità e gioia. Non armi convenzionali, ma strumenti interiori per affrontare e superare i “giganti” che spesso bloccano il cammino personale. 
La serata si preannuncia come un momento di forte partecipazione e dialogo, in linea con l’identità di San Lorenzo Maggiore: una comunità che sa farsi luogo di cultura, relazione e racconto condiviso.

Ultime Notizie