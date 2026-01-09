San Lorenzo Maggiore: arriva il prete star dei social Don Roberto Faccenda Il 17 gennaio presenterà il libro ‘’A(r)marsi con cinque ciottoli’’

San Lorenzo Maggiore si conferma una comunità vivace e fortemente partecipativa, ricca di eventi e di una socialità autentica che negli ultimi anni l’ha resa un punto di riferimento culturale del territorio. Un paese capace di attrarre iniziative di qualità e protagonisti del racconto contemporaneo, diventando luogo naturale di incontro, dialogo e condivisione.

In questo contesto si inserisce l’appuntamento in programma sabato 17 gennaio, promosso dalla Parrocchia San Lorenzo Martire in occasione della Festa del Patrocinio di San Lorenzo Martire: la presentazione del libro “A(r)marsi con cinque ciottoli” di Roberto Faccenda (Edizioni San Paolo, 2025).

Don Roberto Faccenda è oggi una delle figure religiose più seguite e virali sui social network, soprattutto tra i giovani. Le sue omelie e i suoi interventi circolano ampiamente online, raggiungendo milioni di visualizzazioni, grazie a un linguaggio diretto, incisivo e fortemente empatico. Uno stile comunicativo riconoscibile, spesso ironico e mai retorico, capace di parlare al presente e di superare i confini dei contesti ecclesiali tradizionali.

L’incontro si terrà alle ore 19.00 presso il Salone dell’edificio scolastico di Via Roma, a San Lorenzo Maggiore (BN). A dialogare con l’autore sarà Gabriele Di Marzo, autore televisivo, per un confronto che intreccia fede, esperienza quotidiana e nuovi linguaggi della comunicazione.

“A(r)marsi con cinque ciottoli” non è un commento biblico, ma una guida semplice e concreta per affrontare i grandi ostacoli della vita. I cinque ciottoli evocati nel titolo diventano simbolo di altrettanti atteggiamenti interiori: silenzio, essenzialità, fiducia, gratuità e gioia. Non armi convenzionali, ma strumenti interiori per affrontare e superare i “giganti” che spesso bloccano il cammino personale.

La serata si preannuncia come un momento di forte partecipazione e dialogo, in linea con l’identità di San Lorenzo Maggiore: una comunità che sa farsi luogo di cultura, relazione e racconto condiviso.