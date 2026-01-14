"Accademia di Santa Sofia: dal Contemporaneo al Classicismo" Quarto appuntamento per la stagione concertistica

Quarto appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Sabato 17 gennaio, alle ore 19, sul palco dell’Auditorium “Sant’Agostino” di Benevento si è esibirà “Accademia di Santa Sofia: dal Contemporaneo al Classicismo”. Gli studi per archi n° 1 e n° 5 op. 44 di Paul Hindemith fanno parte di una raccolta di 5 brani composti seguendo la sua concezione luterana della musica che assegna all’arte dei suoni una funzione educativa e di edificazione spirituale. La scrittura non presenta difficoltà tecniche di rilievo ma, purtuttavia, presenta una personale varietà espressiva, nella quale dinamicità ritmica e libertà armonica sono al servizio di un vigoroso senso contrappuntistico. Il Labyrinthus di Filippo Zigante è un lavoro che intende proporsi come riflessione sull’esistenza. La composizione si articola in due momenti distinti ma strettamente connessi, che mettono in relazione l’origine, la maturità e il destino finale dell’essere umano. Poiché la ragione non è in grado di fornire risposte definitive, questi momenti finiscono per dissolversi l’uno nell’altro, riportando l’ascoltatore al punto iniziale del percorso musicale. Il ritorno all’origine suggella così il senso del titolo: dal “labirinto” dell’esistenza non esiste una vera uscita, ma solo un continuo interrogarsi.

Il Divertimento per archi in re maggiore kv 136 di W.A. Mozart è stato composto a Salisburgo nel 1772 ed è il primo di tre divertimenti per archi del grande compositore austriaco. Il primo movimento è caratterizzato da due gruppi tematici, dei quali il primo è affidato ai primi violini ai quali rispondono i secondi ed il secondo presenta una forma “a canone”, vale a dire una forma imitativa. Il secondo movimento è particolarmente felice per la fluidità della sua linea melodica e gli fa seguito, come nella logica della forma classica, un terzo movimento dal carattere brillante e vagamente umoristico. L’Adagio e fuga in do minore per archi kv 546 di W.A. Mozart è un lavoro, nato dapprima per due pianoforti ed in seguito dallo stesso Mozart trascritto per orchestra d’archi con l’aggiunta di un “adagio” introduttivo. La composizione è improntata ad un clima di estrema severità, valendosi Mozart di una tecnica compositiva e di un controllo espressivo frutto di una profonda assimilazione della lezione bachiana. La performance sarà preceduta dal preludio di Fabrizio D’Aloia: “L’arte che fiorisce: dall’Hortus Conclusus al Giardino del Mago”.