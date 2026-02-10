Premio Strega: ecco il primo gruppo di titoli

Entra nel vivo l’ottantesima edizione del Premio Strega con il primo gruppo di titoli proposti dagli Amici della domenica. Il termine ultimo per l’invio delle proposte è lunedì 2 marzo. Il prossimo gruppo sarà reso noto martedì 17 febbraio.
Queste le prime proposte: Graziella Bonansea, Tu che non parli, Vanda Edizioni, proposto da Paolo Ferruzzi; Ermanno Cavazzoni, Storia di un’amicizia, Quodlibet, proposto da Massimo Raffaeli; Cosimo Damiano Damato, Nessuna grazia; Gramsci e Pertini, una storia di prigionia e resistenza, Rai Libri, proposto da Raffaele Nigro; Vito di Battista, Dove cadono le comete, Feltrinelli, proposto da Maria Ida Gaeta; Mara Fortuna, La Canaria, Les Flâneurs Edizioni, proposto da Antonella Cilento; Massimo Gezzi, Adriatica, Gramma Feltrinelli, proposto da Laura Pugno; Roberto Ippolito, Wilde come se, SEM, proposto da Elisabetta Mondello; Orazio Labbate, Chianafera, NN Editore, proposto da Alberto Casadei; Fabio Macaluso, Volevo un tè al limone. La mia vita da bipolare, Marsilio, proposto da Daniele Rielli; Michele Mari, I convitati di pietra, Einaudi, proposto da Vittorio Lingiardi; Sebastiano Martini, Il frastuono del mondo, Voland, proposto da Dario Buzzolan; Lorenzo Pavolini, Mille, Marsilio, proposto da Giorgio van Straten; Pucci Romano, La soluzione, Love Edizioni, proposto da Riccardo Cavallero; Irene Salvatori, Non ancora 101, Marcos y Marcos, proposto da Daniele Mencarelli; Nadeesha Uyangoda, Acqua sporca, Einaudi, proposto da Gaia Manzini; Piera Ventre, Stella randagia, NN Editore, proposto da Romana Petri.
Il Premio, come si ricorderà, quest'anno è alla sua 80esima edizione ed è in programma per l'8 luglio la serata finale che si svolgerà in piazza del Campidoglio e non nel tradizionale scenario del ninfeo di Villa Giulia.
Rimane invece invariata la location beneventana dell'evento: appuntamento ancora una volta al Teatro Romano, il 3 giugno per la presentazione della dozzina e la proclamazione della cinquina