Pannarano: scuole più green e confortevoli Conclusi i lavori di efficientamento energetico presso Primaria e Secondaria

L'Amministrazione comunale di Pannarano, guidata dal sindaco Antonio Iavarone, compie un nuovo passo verso la transizione ecologica e il benessere della popolazione scolastica. Si sono conclusi, infatti, i lavori di efficientamento energetico presso il plesso di via D'Alessio ospitante la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado di via D'Alessio.

L'intervento, reso possibile grazie al finanziamento ottenuto tramite il bando CSE (Comuni per la Sostenibilità energetica) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, si è sostanziato nella sostituzione degli infissi - con installazione di nuovi serramenti ad alta tenuta termica per eliminare le dispersioni;

Nel Relamping led - con sostituzione integrale dei vecchi corpi illuminanti con nuovi sistemi a basso consumo, garantendo una migliore visibilità e comfort visivo per gli alunni - e, ancora, nell'adeguamento impianti attuandosi una ottimizzazione dei sistemi esistenti per una gestione più intelligente e meno dispendiosa del calore.

Oltre a queste due azioni ultimate, si ricorda, è in corso un doppio ulteriore intervento della medesima tipologia presso l’asilo di via Suor Chiara Guadagnini.

A commentare il traguardo raggiunto il Vicesindaco Keroline Verlezza "Consegniamo ai nostri ragazzi e al personale scolastico una scuola non solo più moderna, ma profondamente trasformata sotto il profilo dell’efficienza. Grazie ai fondi del bando CSE, siamo riusciti a coniugare la tutela dell'ambiente con il risparmio economico per l'Ente.

Ma il risultato che più ci rende orgogliosi è il miglioramento della qualità della vita quotidiana tra le mura scolastiche: meno rumore esterno, temperature costanti e una luce perfetta per lo studio. Investire nella scuola significa investire nel futuro dei nostri cittadini più giovani"