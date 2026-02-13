Lombardi e Del Vecchio: boom di prenotazioni per le scuole al Museo Il format “visita + laboratorio” conquista anche fuori regione

“Sono ufficialmente ripartite le visite delle scuole al Museo e i numeri raccontano un entusiasmo straordinario: le prenotazioni sono già numerosissime fino al mese di giugno, con un incremento significativo di richieste provenienti anche da fuori regione”.

A renderlo noto il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, e l’amministratore unico di Sannio Europa, società in house che cura la gestione e la promozione della rete museale provinciale, Raffaele Del Vecchio.



“Si tratta di un risultato che conferma il successo di un format ormai consolidato, fortemente voluto da Provincia di Benevento e Sannio Europa: visita guidata più laboratorio didattico-creativo per un’esperienza integrata che trasforma la scoperta del patrimonio in partecipazione attiva” dichiarano Lombardi e Del Vecchio.



“Nella giornata di ieri ben 125 bambini hanno preso parte al percorso presso il Museo Arcos – Sezione Egizia – e la Rocca dei Rettori, completando l’esperienza con i laboratori didattico-creativi, realizzati e organizzati con passione e professionalità da Serena Marsullo di Sannio Europa. Un modello educativo che unisce conoscenza, racconto e sperimentazione, rendendo ogni visita un momento dinamico, coinvolgente e memorabile”, proseguono.



“Straordinaria anche la partecipazione per l’evento kids di Carnevale ‘Crea la tua maschera’: un appuntamento che ha registrato un’affluenza così elevata da richiedere il raddoppio dei turni per rispondere alla grandissima richiesta.

Il Museo si conferma così uno spazio vivo, attrattivo e sempre più scelto dalle scuole come luogo di formazione, creatività e crescita” concludono.

