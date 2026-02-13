Riforma DDL Bongiorno: il Pd di Benevento indice manifestazione Domenica la creazione di uno striscione: “Senza consenso è stupro”

Il Partito Democratico di Benevento, esprime pieno e convinto sostegno alle iniziative nazionali volte a riformare il DDL Bongiorno del 15 febbraio.

“Crediamo fermamente – scrive la segretaria cittadina Rosa Razzano - che la libertà e l’autodeterminazione delle persone non possano più essere ignorate: senza consenso è stupro.

Non deve più essere necessario dimostrare l’uso della forza o della minaccia: deve bastare l’assenza di una volontà esplicita, libera e consapevole. Unendoci all’appello dei centri antiviolenza e di numerose associazioni nazionali, aderiamo alle mobilitazioni organizzate in tutta Italia per il 15 febbraio, per fare rumore e difendere una riforma di civiltà.

Il Partito Democratico di Benevento invita a partecipare alla creazione unitaria di uno striscione chiaro: “Senza consenso è stupro”.

Che consegneremo alle consigliere comunali del Pd e di Avs. Sarà a disposizione per farlo la nostra sede del Viale Mellusi, a partire dalle ore 11.30, per fare rumore insieme e testimoniare anche sul nostro territorio il rispetto del voto unanime espresso dalla Camera sul principio del consenso.

Quello che è in atto è un tradimento grave di quell’impegno. Noi non staremo a guardare”.