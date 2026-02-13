Mensa scolastica: "Mastella risponda con i fatti" I consiglieri di opposizione: la trasparenza non è un'opzione

I consiglieri di opposizione Farese, Megna, Fioretti, Varricchio, De Lorenzo, Miceli, Perifano, De Longis e Sguera chiedono di rendere pubblici i verbali dell'Asl per centro cottura e refettori e un incontro aperto con i genitori

“Le recenti criticità segnalate dai genitori della Commissione Mensa riguardo al centro cottura e ai refettori non possono essere liquidate con il silenzio. La salute e la serenità dei nostri figli sono priorità assolute che non ammettono ritardi burocratici o zone d’ombra. Per queste ragioni, chiediamo che l’Amministrazione Comunale renda immediatamente pubblici i verbali di ispezione dell’Asl relativi al centro cottura e al refettorio di Pacevecchia”. Lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Francesco Farese, Giovanna Megna, Floriana Fioretti, Maria Letizia Varricchio, Giovanni De Lorenzo, Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano, Raffaele De Longis, Vincenzo Sguera.

“Una richiesta che reitereremo con fermezza nella Commissione Istruzione, da noi richiesta ed ottenuta, di lunedì prossimo. La trasparenza è l’unico strumento per ristabilire quel clima di fiducia tra istituzioni e famiglie che oggi appare seriamente compromesso.

È necessario che il Comune smetta di porsi come spettatore e intervenga attivamente nella verifica delle condizioni del servizio e delle modalità di somministrazione. Il ruolo di vigilanza dei genitori è fondamentale e va sostenuto con atti concreti, non ignorato: le loro denunce meritano risposte tecniche e chiare, non un’assenza di comunicazione che alimenta solo preoccupazione.

Il Sindaco e la sua Amministrazione escano dal silenzio e si schierino apertamente dalla parte delle centinaia di famiglie e dei bambini che ogni giorno usufruiscono del servizio. Chiediamo fatti, verifiche puntuali e la massima chiarezza sui documenti sanitari: la fiducia dei cittadini si guadagna con la responsabilità, non con l'attesa.

In un momento così importante è necessario che il Comune si faccia promotore anche di un confronto costruttivo. Invitiamo pertanto il Sindaco e la Giunta a un incontro aperto con le rappresentanze dei genitori, per affrontare insieme le criticità segnalate e individuare soluzioni condivise. Oltre alla gestione dell’emergenza – concludono i consiglieri di opposizione - resta fondamentale riprendere il dialogo sul progetto del nuovo centro cottura a Benevento, un obiettivo atteso da anni che darebbe stabilità e qualità al servizio nel lungo periodo”.