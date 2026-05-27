Rotary Club Benevento e Roma Nord nel segno della Via Appia Storico asse tra Roma e Benevento, l'Appia si conferma ancora oggi un ponte ideale di cultura

A Roma si è celebrata ieri, martedì 26 maggio, la formale cerimonia di gemellaggio tra il Rotary Club Benevento e il Rotary Club Roma Nord. Un incontro nato per suggellare un legame profondo e aprire la strada a nuove e ambiziose sinergie.

Ad accogliere la delegazione beneventana è stato il presidente del club capitolino, Alfonso Meomartini. Fiero delle sue origini sannite, nello specifico di San Marco dei Cavoti, il presidente Meomartini ha dato il benvenuto ai cinque soci giunti dal capoluogo sannita, cogliendo l'occasione per illustrare la gloriosa storia del Rotary Club Roma Nord, una realtà che oggi vanta oltre 80 soci attivi e numerosi progetti di service sul territorio.

La parola è poi passata a Raffaele Pilla, Presidente del Rotary Club Benevento, il quale, dopo un excursus storico sul club da lui guidato, ha introdotto il vero trait d'union di questo gemellaggio: la Via Appia, la Regina Viarum. Storico asse di collegamento tra Roma e Benevento, l'Appia si conferma ancora oggi un ponte ideale di cultura e cooperazione.

A rendere l'atmosfera ancora più suggestiva è stata la proiezione su maxi schermo di alcune spettacolari riprese aeree della città di Benevento, realizzate dallo stesso Presidente Pilla tramite l'utilizzo di un drone. La serata è proseguita con gli interventi di altri autorevoli soci del club romano, tra cui l'Assistente del Governatore, che ha voluto presenziare all'evento per sottolineare l'importanza istituzionale dell'iniziativa. L'incontro si è svolto in un clima di profonda amicizia rotariana. Questo gemellaggio non rappresenta solo un punto d'arrivo, ma spalanca le porte a nuovi orizzonti per il club beneventano e pone le basi per concrete opportunità di cooperazione su progetti sociali, culturali e di service di comune interesse.