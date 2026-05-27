GACS 2026: il Sannio giovane protagonista tra arte, creatività e futuro Presente Sannio in the World progetto pilota SITUS promosso da Patto Territoriale con Siac Dimension

Il centro storico di Benevento, cuore pulsante della città, lunedì è trasformato in uno spazio aperto dedicato ai giovani, alla creatività e alla valorizzazione del territorio grazie a la GACS – Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca, organizzata dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Benevento con il supporto del Provveditorato agli Studi guidato dalla dirigente Emilia Tartaglia Polcini, ha celebrato non solo il talento degli studenti sanniti, ma anche i 30 anni della Consulta Provinciale degli Studenti.



Tra Corso Garibaldi, Piazza Santa Sofia e le principali aree del centro storico, studenti, scuole, istituzioni e associazioni hanno dato vita ad una giornata intensa e partecipata, fatta di musica, arte, performance, innovazione tecnologica, orientamento e condivisione.



Molte delle istituzioni del territorio hanno preso parola a supporto della giornata. In particolare, Francesca Marotti, con il supporto del rappresentante della Consulta degli Studenti Antonio Del Prete, ha moderato diversi interventi nel corso della manifestazione, contribuendo al dialogo tra giovani, istituzioni e realtà associative.



Il tema scelto per questa edizione, “Il Sannio in Europa: dalle radici al futuro sulle ali della creatività”, ha raccontato un territorio che guarda avanti senza dimenticare la propria identità, mettendo al centro le nuove generazioni e la loro capacità di costruire futuro attraverso idee, competenze e passione.



Importante anche il contributo di Sannio in the World, progetto pilota SITUS promosso dal Patto Territoriale e portato avanti dall’azienda Siac Dimension, che ha preso parte attivamente all’organizzazione e alla logistica dell’evento attraverso il lavoro di Adriana Caturano e Francesca Marotti.



Per Sannio in the World, la GACS ha rappresentato molto più di un evento: è stata un’occasione concreta non solo per contribuire alla valorizzazione dei giovani del Sannio, delle loro capacità e delle straordinarie risorse culturali, artistiche e umane presenti sul territorio, ma anche per promuovere il territorio stesso e le sue eccellenze in una prospettiva sempre più aperta e internazionale.



Nel corso della giornata, Piazza Roma ha inoltre ospitato il “Career Day” (LEGGI ALTRO ARTICOLO) organizzato da Confindustria Benevento e dall’Istituto Industriale Lucarelli, creando un importante momento di incontro tra studenti, imprese e opportunità professionali, in linea con lo spirito di orientamento e crescita che ha caratterizzato l’intera manifestazione.

La giornata ha dimostrato quanto sia fondamentale creare spazi in cui i ragazzi possano sentirsi protagonisti, ascoltati e coinvolti, trasformando la scuola e la città in un vero laboratorio di comunità, creatività e cittadinanza attiva.

La GACS 2026 lascia così il segno come una grande festa del territorio e delle nuove generazioni, capace di unire istituzioni, scuole, associazioni e realtà locali in un unico grande messaggio: il futuro del Sannio passa dai suoi giovani.