Elezioni Castelfranco. Al Pd e De Caro replica Ndc: "Proporremo santificazione" "Il commento non è mai sull'impegno delle persone ma sul risultato politico"

Si accende il dibattito nel post voto sul caso delle elezioni a Castelfranco in Miscano. Al commento di Ndc ha risposto sia la segretaria Pd Marcantonio, sia Umberto Del Basso De Caro.

Immediata la replica dei mastelliani: "Nessuno ciarla, il commento politico non è mai sull'impegno delle persone, ma sul risultato politico. Comunque intercederemo affinché sia avviata la causa di beatificazione per lo sforzo, inane, prodotto dal candidato sindaco Pd di Castelfranco in Miscano. Noi siamo, inoltre, abituati a letture semplici, seppur efficaci. Diceva Vujadin Boskov: 'Chi perde, è costretto a spiegare'".