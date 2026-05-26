Amministrative: il Pd commenta il risultato nel Sannio Eletti quattro sindaci: Fusco, Ruggiero, Calzone e Parziale

«Con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio sono stati rinnovati i Consigli comunali di dieci comuni della provincia sannita, tutti con sistema elettorale a turno unico. Pur nel rispetto della connotazione civica delle compagini presenti nei vari centri, va evidenziato come il Partito Democratico sannita annoverasse tra i suoi militanti tre sindaci uscenti: Vito Fusco a Castelpoto, Giuseppe Ruggiero a Foiano di Valfortore ed Antonio Calzone a Reino, tutti riconfermati con ampio margine. A ciò si aggiunge la netta affermazione, a Calvi, di Vincenzo Parziale, che ha prevalso sul sindaco uscente". Così la Segretaria Provinciale del Partito Democratico Filomena Marcantonio che prosgue "Ai quattro sindaci eletti vanno i miei personali complimenti e l’augurio di buon lavoro per l’attività che saranno chiamati a svolgere alla guida delle rispettive amministrazioni. Il Partito Democratico, inoltre, ha eletto propri iscritti in tutti i comuni chiamati al voto. Un grazie sincero e sentito va a tutti i candidati del PD, siano essi stati eletti oppure no. Impegnarsi in prima linea, mettendosi a disposizione della propria comunità, rappresenta sempre una prova di coraggio e di senso di responsabilità.

Infine, da parte mia, è doverosa un’annotazione sul Comune di Castelfranco in Miscano dove, all’ultimo momento (piena zona cesarini), è stata composta la lista ‘Castelfranco in Comune’, con 9 candidati non residenti nel paese su 11 complessivi. L’intento, ampiamente dichiarato, era garantire, attraverso la presenza in Consiglio comunale, un presidio democratico. L’obiettivo è stato raggiunto grazie ad oltre il 20% dei consensi ottenuti e all’elezione di due consiglieri. È evidente che, in assenza della lista a sostegno della candidatura di Umberto Del Basso De Caro, cui rinnovo il mio grazie per la disponibilità, l’amministrazione uscente avrebbe vinto a tavolino con il più semplice dei dieci a zero.

Questo tipo di dedizione alla causa comune nobilita la militanza del Partito Democratico».