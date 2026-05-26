Sant'Agata: Valentino "continueremo a lavorare con responsabilità" Il consenso ottenuto dal nostro patto civico, pari a circa il 48%, rappresenta una base solida

“La maggioranza dei cittadini santagatesi ha scelto la continuità amministrativa rispetto agli ultimi sei anni di governo della città. Una scelta democratica che rispettiamo pienamente".

Così Carmine Valentino che prosegue "Con la lista “Radici e Futuro” abbiamo dato vita a una squadra composta da persone coraggiose, competenti e appassionate, costruendo un percorso politico e umano intenso e partecipato. Un risultato importante, reso possibile anche grazie all’entusiasmo, all’impegno e alla generosità di tanti giovani che hanno deciso di affiancarci e condividere questa esperienza. Al Sindaco eletto e a tutti gli eletti rivolgo i miei sinceri auguri di buon lavoro, con l’auspicio che Sant’Agata de’ Goti possa affrontare al meglio le sfide che l’attendono nei prossimi anni. Desidero ringraziare tutte le persone che, ancora una volta, hanno scelto di credere in noi e nel nostro progetto.

Abbiamo affrontato questa campagna elettorale con serietà, passione e senso di responsabilità, presentando alla città una proposta credibile, concreta e ambiziosa per il futuro di Sant’Agata de’ Goti. Il dato finale conferma che, contrariamente ai pronostici della vigilia, il divario in termini di voti e percentuali non è stato ampio. È il segnale di una comunità che si è espressa in modo equilibrato, senza una scelta netta ed esclusiva verso una sola parte politica. Il consenso ottenuto dal nostro patto civico, pari a circa il 48%, rappresenta una base solida e significativa. Un risultato che ci responsabilizza e ci spinge a svolgere con determinazione, serietà e spirito costruttivo il ruolo di minoranza che i cittadini ci hanno affidato. Continueremo a lavorare nell’interesse esclusivo della città, con attenzione, senso istituzionale e spirito propositivo, perché il nostro impegno per Sant’Agata de’ Goti non si conclude oggi, ma prosegue con ancora maggiore responsabilità”.