Grande partecipazione all’Università del Sannio per "Italia Donna" "Premiazione Studenti Vincitori Premio Maria Pacifico”

Un’aula gremita di studenti, familiari e docenti ha accolto, nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, l’iniziativa “Italia Donna – Premiazione Studenti Vincitori Premio Maria Pacifico”, promossa dall’Istituto di Storia del Risorgimento Italiano – Delegazione Sannita presso il Rettorato dell’Università degli Studi del Sannio a Benevento.

L’evento si è trasformato in un significativo momento di incontro tra scuola, istituzioni e territorio, registrando una partecipazione sentita e numerosa che ha visto protagonisti gli studenti vincitori del Premio insieme alle loro famiglie, ai docenti e a tanti cittadini intervenuti per condividere un’esperienza di alto valore culturale e formativo.



Ad aprire l’incontro sono stati i saluti della Rettrice dell’Università degli Studi del Sannio, Maria Moreno, e del Direttore dell’Istituto di Storia del Risorgimento Italiano – Delegazione Sannita, Luigi Razzano, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative capaci di coinvolgere le nuove generazioni nella riflessione sulla memoria storica, sull’identità nazionale e sul ruolo delle donne nella storia italiana.

Nel corso dell’iniziativa sono intervenuti anche Lucia Viespoli, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, e la dirigente del Liceo Scientifico “G. Rummo” Annamaria Morante, che hanno portato il loro contributo istituzionale sottolineando il valore educativo del progetto e l’importanza della collaborazione tra scuola e territorio.

Particolarmente emozionante il momento dedicato alla premiazione degli studenti, accolti da lunghi applausi del pubblico presente. I giovani partecipanti si sono distinti per sensibilità, capacità espressiva e profondità di analisi nei lavori realizzati sul tema “Italia Donna”, confermando il valore educativo del progetto e l’impegno delle scuole coinvolte.

Grande interesse ha suscitato anche l’esposizione delle opere partecipanti al concorso, visitata con attenzione da studenti, docenti e familiari, che hanno potuto apprezzare il percorso di ricerca e creatività sviluppato dagli autori.

Nel corso della manifestazione è stata inoltre ricordata la significativa esperienza culturale vissuta dagli studenti il 22 aprile scorso al Vittoriano di Roma, nell’ambito della visita organizzata presso l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.

Ai vincitori sono stati consegnati i buoni acquisto offerti dalla Libreria Guida di Benevento, partner dell’iniziativa e punto di riferimento storico per la promozione della cultura e della lettura sul territorio. La riuscita dell’iniziativa e la calorosa partecipazione registrata confermano l’importanza di creare occasioni di dialogo tra istituzioni, scuola e giovani generazioni, valorizzando la cultura come strumento di crescita

civile e sociale.