Amministrative Sannio, NdC: "Pd umiliato a Castelfranco" "NdC conferma supremazia provinciale"

"Esprimiamo soddisfazione per i brillanti risultati conseguiti alle ultime elezioni amministrative: Noi di Centro si conferma forza politica trainante nel Beneventano e ottiene risultati importanti in molti Comuni. Auguri a Domenico Vessichelli, nostro dirigente di punta, la cui larga rielezione attesta le sue note capacità umane e politico-amministrative. NdC saluta favorevolmente il successo della neo sindaca Giovannina Piccoli a Sant'Agata de'Goti, di Raffaele Di Lonardo a Guardia Sanframondi, di Tommaso Nicola Grasso a Campoli e augura buon lavoro a tutti i Sindaci eletti e ai molti amministratori, organici o vicini alla nostra compagine, eletti in Consiglio in quasi tutti i Comuni che erano chiamati al voto", lo dicono in una nota congiunta il segretario provinciale Marcella Sorrentino, il presidente Giuseppe Ricci e i vicesegretari Michele Iapozzuto e Giacomo Buonanno.

"Noi guardiamo in casa nostra, ma è impossibile non rilevare come questo Pd sannita perseveri nella sua linea: autodistruttiva. La pesante sconfitta di Del Basso De Caro a Castelfranco in Miscano è una Caporetto: una umiliazione politica, aggravata dal ko dell'ex segretario provinciale a Sant'Agata, simbolo di un'intera stagione segnata da scelte poco lungimiranti e segnate da un mix distruttivo di miopia strategica e inutile acredine. Mentre la leadership del nostro Mastella si consolida a livello regionale, ad altri non resta nemmeno un cantuccio provinciale", chiude la nota dei mastelliani.