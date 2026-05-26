Amministrative: Avanti psi si radica nel Sannio Eletti nuovi consiglieri a Telese Terme, Guardia Sanframondi e Campoli del Monte Taburno

Il Partito Socialista Italiano si radica nel Sannio: eletti nuovi consiglieri a Telese Terme, Guardia Sanframondi e Campoli del Monte Taburno.

A seguito dell'ultima tornata di elezioni amministrative, Avanti Psi Sannio esprime "profonda soddisfazione per l'esito del voto nei comuni della provincia. Alla sua prima vera prova elettorale, il progetto politico dimostra tutta la sua validità e la capacità di intercettare un consenso reale e diffuso sul territorio.

L'elezione di nuovi rappresentanti socialisti all'interno dei Consigli Comunali di Telese Terme, Guardia Sanframondi e Campoli del Monte Taburno rappresenta un segnale chiaro e inequivocabile: il PSI è vivo, attrattivo e si sta radicando in modo sempre più capillare nel Sannio. Dopo le importanti presenze già consolidate a Benevento, San Salvatore Telesino e Castelvenere, AVANTI PSI SANNIO amplia e

rafforza così la sua squadra di amministratori locali.

Questo risultato non costituisce un episodio isolato, ma si inserisce in un trend di costante crescita e consolidamento della presenza socialista nelle istituzioni di prossimità, già recentemente rinvigorita dalla significativa adesione del Sindaco di Pannarano, Antonio Iavarone.

Il coordinamento provinciale intende ringraziare sentitamente gli elettori, i candidati e tutti i militanti per l'ottimo lavoro e l'impegno profuso. La nuova classe amministrativa socialista, forte di questo mandato popolare, si metterà da subito al lavoro nelle rispettive assisi comunali per dare risposte concrete alle comunità, promuovendo con determinazione i valori di giustizia sociale, sviluppo sostenibile e vicinanza ai bisogni dei cittadini che da sempre ne caratterizzano l'azione politica".