Echi in Mostra: al Museo del Sannio gli studenti riprogettano il futuro Iniziativa dedicata all’innovazione e al dialogo tra scuola e impresa

Venerdì 29 maggio, presso la Museo del Sannio di Benevento, si terrà “Echi in Mostra – new gen. Riprogettiamo il Futuro del Sannio”, iniziativa dedicata all’innovazione, alla valorizzazione territoriale e al dialogo tra scuola, cultura e impresa.

L’evento rappresenta il momento conclusivo di un percorso multidisciplinare promosso con gli studenti dell’Istituto Superiore Palmieri Rampone Polo, coinvolti nella realizzazione di progetti che intrecciano creatività, tecnologia, comunicazione, design e identità culturale. Un laboratorio di idee capace di raccontare il Sannio contemporaneo attraverso linguaggi innovativi e nuove prospettive sul territorio.

La giornata si aprirà alle ore 10.00 nella Sala Vergineo con la conferenza istituzionale. Interverranno Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento; Francesco Nardone; Nazzareno Miele; Anna Pezza e l’artista visivo Peppe Biancardi.

A seguire, dalle ore 11.00, sarà inaugurata l’esposizione divulgativa dei progetti realizzati dagli studenti e dai docenti dei diversi indirizzi scolastici coinvolti: Amministrazione, Finanza e Marketing – SIA (classi 4A e 5A), coordinati dalle professoresse Rita Iuliano e Gioia Panza; Informatica e Telecomunicazioni (3C), con le professoresse Miriam Albini e Maria Carmela Manganiello; Grafica e Comunicazione (classi 3D, 3E, 4D e 4E), guidati dal professor Francesco Calò e dalle professoresse Simona Curcio, Paola Serino, Lucia De Gennaro, Rosanna Gravano ed Ester Iannella; Industria e Artigianato per il Made in Italy – Abbigliamento e Moda (IVIAMI e VIAMI), con le professoresse Teresa Lotito, Giorgia Velluso, Maria Iovene e Rosetta Colangelo; Manutenzione e Assistenza Tecnica – Meccatronica Applicata (VMATA), coordinata dal professor Giuseppe Salerno. “Echi in Mostra – new gen.” nasce con l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa sul futuro del Sannio, valorizzando il talento delle nuove generazioni, la formazione e la capacità di creare connessioni tra cultura, innovazione e sviluppo locale. Un progetto che conferma il ruolo della scuola come motore di crescita, partecipazione e sperimentazione creativa che ha come referenti la professoressa Rita Iuliano e il professore Maurizio Reveruzzi.

La direzione e la supervisione del progetto sono affidate a Rolando Leone, Direttore Creativo Futuridea, insieme a Giusy Mignone, Heritage Marketing Specialist, e ad Azzurra Immediato, Storica dell’Arte, Curatrice, Art Editor e Lecturer. Attraverso installazioni, elaborati visivi, progetti digitali e percorsi di ricerca, gli studenti offriranno al pubblico una lettura contemporanea del Sannio, in equilibrio tra memoria e futuro, tradizione e innovazione. Un racconto collettivo che si trasforma in visione, partecipazione e possibilità.