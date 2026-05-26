Corso gratuito di sviluppo app iOS: aperte le candidature L'università del Sannio promuove il percorso per lo sviluppo di applicazioni mobili iOS

L’Università degli Studi del Sannio apre le candidature per partecipare al corso gratuito dedicato allo sviluppo di applicazioni mobili iOS, realizzato in collaborazione con Apple. Un’opportunità formativa rivolta a studenti e studentesse dell’Ateneo e a partecipanti esterni interessati ad acquisire competenze nel settore dello sviluppo software mobile, anche senza precedenti esperienze di programmazione.

Il corso si svolgerà dal 15 giugno al 10 luglio 2026 e prevede, nelle prime tre settimane, la presenza in aula didattica dalle ore 9:00 alle 13:00. La partecipazione è completamente gratuita e a ciascun partecipante sarà fornita tutta l’attrezzatura necessaria per le attività formative, inclusi MacBook, iPhone e software di sviluppo.

L’iniziativa è pensata per accompagnare i partecipanti nell’apprendimento delle basi della progettazione e dello sviluppo di applicazioni per l’ecosistema iOS, attraverso un percorso pratico e laboratoriale. Non sono richieste conoscenze pregresse di programmazione, rendendo il corso accessibile anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo dello sviluppo digitale.

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Sono disponibili 30 posti complessivi: 24 posti sono riservati a studenti e studentesse iscritti/e a un corso di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi del Sannio, mentre 6 posti sono destinati a candidati/e esterni/e all’Ateneo, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

Per gli studenti e le studentesse iscritti/e al Corso di Studio in Ingegneria Informatica (863/800) è previsto inoltre il riconoscimento di 3 CFU a scelta libera. Bando, FAQ e modalità di partecipazione sono disponibili sul sito dedicato: applefoundation.unisannio.it.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a lunedì 8 giugno 2026, ore 12:00.