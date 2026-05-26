Lavori potenziamento linea Av/AC: circolazione sospesa tra Caserta e Benevento Dal 10 al 30 giugno per interventi sull’itinerario Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari

Modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Napoli – Caserta (via Cancello), Caserta –Benevento – Foggia e Caserta – Salerno per lavori di potenziamento infrastrutturale legati alla realizzazione della nuova linea AV/AC Napoli-Bari.

Nel dettaglio:

dal 1° al 30 giugno 2026 la circolazione è sospesa sulla linea Napoli Centrale/ Napoli Campi Flegrei – Cancello;

dal 10 al 30 giugno 2026 la circolazione è sospesa tra Caserta e Benevento;

dal 27 al 30 giugno 2026 la circolazione è sospesa sulle linee Caserta - Salerno e Cancello – Caserta.

Pertanto, i treni Frecciarossa e Frecciargento di Trenitalia (Gruppo FS) sulla relazione Roma - Lecce subiscono limitazioni di percorso a Caserta e modifiche al programma di circolazione dei treni. Previsti alcuni impatti anche nei giorni 9 giugno e 1° luglio. Alcuni treni Intercity e del Regionale subiscono modifiche e variazioni nei periodi interessati dai lavori.

LE SOLUZIONI GARANTITE LUNGA PERCORRENZA E REGIONALE

LUNGA PERCORRENZA

Per i titolari di abbonamento AV e Carnet Smart tra Roma e Benevento, la mobilità è garantita quotidianamente da due collegamenti e bus sostitutivi nella tratta Benevento-Caserta in connessione con Frecciarossa 8300 e nella tratta Caserta-Benevento in connessione con Frecciarossa 8323. L’accesso ai bus sostitutivi AV è consentito, gratuitamente e senza prenotazione, ai possessori di abbonamento AV e Carnet Smart per la tratta Caserta-Roma. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, sono previsti collegamenti con bus nelle tratte interessate dalle interruzioni in connessione con i treni Intercity e AV.

Dal 10 al 30 giugno i treni Intercity della relazione Roma-Bari-Taranto, Napoli-Bari e Intercity notte della relazione Roma-Lecce subiscono modifiche di orario e variazioni al programma di circolazione dei treni. Per alcuni Intercity e Intercity notte previsto servizio con bus.

REGIONALE

I treni del Regionale di Trenitalia della relazione Napoli Centrale/Napoli Campi Flegrei - Caserta (via Cancello) e viceversa saranno cancellati rispetto alla solita programmazione nella tratta Napoli - Cancello o, in alcuni casi, sull’intero percorso; i treni della relazione Napoli Centrale – Caserta – Benevento e viceversa saranno cancellati rispetto alla solita programmazione nella tratta Caserta – Benevento. I treni della relazione Caserta - Salerno e viceversa saranno cancellati rispetto alla solita programmazione nella tratta Salerno – Sarno/Cancello; i treni della relazione Napoli Centrale – Vairano – Cassino e viceversa e della relazione Napoli Centrale – Roma Termini/Roma Tiburtina saranno deviati via Aversa. Previsto servizio con bus tra Napoli e Cancello, Napoli e Caserta, Caserta e Salerno, Caserta e Benevento, Caserta e Villa Literno.

La circolazione sulla nuova linea avverrà gradualmente nei giorni 4 e 5 luglio, con ripresa totale del servizio a partire dal 6 luglio. Sulla linea Caserta-Benevento-Foggia saranno attivate le stazioni di Valle di Maddaloni e Frasso Telesino; sulla linea Napoli-Cancello, saranno disponibili le nuove stazioni di Napoli Afragola e di Acerra, invece, le fermate di Casalnuovo e di Afragola Zona Commerciale saranno attivate successivamente. Previste corse con bus tra le stazioni di Casalnuovo, Acerra e Napoli Afragola fino al completamento dei lavori.

Laddove previsto il servizio con bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.